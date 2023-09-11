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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلام أوكراني: كوليبا كان وقحا مع نظيرته الألمانية خلال مؤتمر صحفي بكييف

ديمترو كوليبا
ديمترو كوليبا

ذكرت صحيفة “سترانا” الأوكرانية، أن وزير الخارجية الأوكراني، ديمترو كوليبا، كان فظا مع نظيرته الألمانية أناليا بيربوك، التي قالت إنه لا يوجد قرار بعد بشأن توريد ألمانيا صواريخ توروس بعيدة المدى إلى كييف.

وفي مؤتمر صحفي في كييف، أشارت بيربوك إلى أنه بالنسبة لعمليات التسليم هذه، من الضروري "توضيح جميع القضايا”، وردا على ذلك، قال كوليبا إن أوكرانيا مستعدة للتعامل مع هذا الأمر.

وقال كوليبا: "سوف تزويدنا بصواريخ توروس، إنها مسألة وقت فقط. لا أفهم لماذا نضيعها".

وفي وقت سابق من اليوم، دعت بيربوك، السلطات الأوكرانية إلى خوض حربا جديدة ولكن هذه المرة ضد الفساد.

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وأشارت إلى أن أوكرانيا "قطعت شوطا طويلا" في طريقها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، بحسب ما أورده موقع "روسيا اليوم".

وشددت وزيرة الخارجية الألمانية على أنه "لكن من المهم للغاية تعزيز الحرب ضد الفساد".

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