قبل اجتماعها غدا .. مظاهرات بالقرب من المحكمة العليا في تل أبيب

تجمع المتظاهرون في دولة الإحتلال الإسرائيلي، وهتفوا أمام المحكمة العليا، ملوحين بالأعلام ، وفق ما ذكرت صحف دولية.

وقال : "نحن هنا لمحاولة وقف محاولات هذه الحكومة الفاسدة لتحويل إسرائيل، الديمقراطية الليبرالية، إلى نظام فاشي".

ومن المقرر أن تستمع لجنة كاملة مكونة من 15 قاضيًا في المحكمة العليا في البلاد إلى مطالبات يوم الثلاثاء ضد الجزء الرئيسي الأول من الإصلاحات الحكومية المثيرة للانقسام والتي أصبحت قانونًا.

وصوت البرلمان في يوليو على تقييد بند تستخدمه المحكمة العليا لمراجعة القرارات الحكومية وإلغائها في بعض الأحيان.

وقال المتظاهرون "نأمل أن ترفض المحكمة العليا هذا الاقتراح الذي ليس له هدف سوى تقييد سلطتها".

وتشمل المقترحات الأخرى التي قدمتها حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو منح السياسيين سلطة أكبر في تعيين القضاة.

وتقول إدارة نتنياهو، وهي ائتلاف بين حزبه الليكود وحلفائه من اليمين المتطرف واليهود المتشددين، إن التغييرات القانونية ضرورية لإعادة توازن السلطات بين السياسيين والسلطة القضائية.

منذ أن كشفت الحكومة عن هذه الخطط في يناير، تظاهر المعارضون أسبوعياً في تل أبيب ومدن أخرى، محذرين من الانزلاق نحو الاستبداد.

