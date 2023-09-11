بعد حوادث مميتة.. ولاية أمريكية تمنع حمل الأسلحة النارية

أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الاثنين، بأن حاكمة ولاية نيو مكسيكو، ميشيل لوجان جريشام، استندت إلى أمر طارئ لتعليق الحق في حمل الأسلحة النارية عبر مقاطعة البوكيرك وبيرناليلو لمدة 30 يومًا.

ويأتي قرار جريشام بتفعيل أمر التعليق ردًا على التصاعد الأخير في حوادث إطلاق النار المميتة، بما في ذلك الحوادث التي شملت فتاة تبلغ من العمر 13 عامًا في يوليو، وفتاة تبلغ من العمر خمس سنوات في أغسطس، وصبي يبلغ من العمر 11 عامًا هذا الشهر. وذكرت وكالة الأنباء أن كل ذلك حدث في منطقة البوكيرك.

وأوضحت وسائل إعلام أمريكية، أن أمر الطوارئ سيدخل حيز التنفيذ في 8 سبتمبر.

وينطبق هذا التعليق على معظم الأماكن العامة، بما في ذلك أرصفة المدينة والحدائق الترفيهية الحضرية، في منطقة يُسمح فيها تاريخياً بحمل المسدسات، وفقاً للتقرير.