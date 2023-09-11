ألغى متابعتى.. سر غضب أحلام من هذا الشخص.. تفاصيل

اثار متابع غضب الفنانة أحلام بسبب رده على أحد تعليقاتها وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر والذى توجه فيه رسالة إلى الشعب المغربي بعد ما تعرض له بسبب الزلزال المدمر.

وانفعال أحلام على متابعها جاء بعد تعليقه قائلا : صارت كل حساباتك مملة احنا نتابع فنانة مش سياسية.. ننتظر زخم فنى".

وهذا التعليق تسبب فى غضب وانفعال أحلام التى ردت بقوة قائلة : "الناس قلبها موجوع على الأحداث وانت تبغى أعمال فنية ؟ .. ألغى متابعتى حبيبى وتابع اللى عندهم أعمال فنية مع الشكر والتقدير لكل متابعينى ولك.

حفل أحلام

أحيت المطربة أحلام، حفلا غنائيا ضخما على مسرح أبو بكر سالم بالرياض، بصحبة فرقتها الموسيقية بقيادة الموسيقار وليد الفايد.

وظهرت أحلام خلال الحفل بإطلالة مختلفة وغريبة وتحديدا فى الإكسسوارات التى ظهرت بها على المسرح ومن أهمها الحلق الذي كان يبدو غريبًا بعض الشىء.

الجمهور يسخر من أحلام

وبعد تداول صور أحلام على صفحات السوشيال ميديا وتحديدا فيس بوك انهالت عليها كثير من التعليقات الساخرة بسبب حجم الحلق والذى لا يتناسب مع إطلالتها، مما جعل البعض يسخر منها بتعليقات سلبية كان أهمها أنه فى حجم النجف وليس حلق.