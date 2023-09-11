جمعيات الصليب والهلال الأحمر بالشرق الأوسط تكشف وضع ضحايا زلزال المغرب

قال الدكتور حسام فيصل، رئيس وحدة الكوارث في الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر بالشرق الأوسط، إن مع مرور الوقت تتضائل فرص انتشال احياء من تحت الأنقاض التي حدثت جراء زلزال المغرب، وخاصة الـ7 أيام الأولى عقب وقوع أي زلزال تكون مفصيلة.

واضاف فيصل، في مداخلة عبر سكايب مع الإعلامي عمرو خليل، في برنامج من مصر الذي يبث على قناة "cbc"، أن طبيعة المباني الموجودة في المناطق تساعد بكل تأكيد في عملية الانتشال من تحت الأنقاض.

وتابع: أن رفع الحطام عملية ليست سهلة وتحتاج إلى وقت، موضحًا أنه منذ الدقائق الأولى عقب حدوث الزلزال المغربي، والهلال الأحمر يعمل على الأرض ووحدات الانقاذ وتقديم الدعم النفسي اللازم، مؤكدًا أن الأمل لا يزال موجود في انقاذ عدد ممن تحت الأنقاض ولكن مع مرور الوقت الأمل يتضائل.