عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

جمعيات الصليب والهلال الأحمر بالشرق الأوسط تكشف وضع ضحايا زلزال المغرب

عقب زلزال المغرب
عقب زلزال المغرب

قال الدكتور حسام فيصل، رئيس وحدة الكوارث في الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر بالشرق الأوسط، إن مع مرور الوقت تتضائل فرص انتشال احياء من تحت الأنقاض التي حدثت جراء زلزال المغرب، وخاصة الـ7 أيام الأولى عقب وقوع أي زلزال تكون مفصيلة.

واضاف فيصل، في مداخلة عبر سكايب مع الإعلامي عمرو خليل، في برنامج من مصر الذي يبث على قناة "cbc"، أن طبيعة المباني الموجودة في المناطق تساعد بكل تأكيد في عملية الانتشال من تحت الأنقاض.

وتابع: أن رفع الحطام عملية ليست سهلة وتحتاج إلى وقت، موضحًا أنه منذ الدقائق الأولى عقب حدوث الزلزال المغربي، والهلال الأحمر يعمل على الأرض ووحدات الانقاذ وتقديم الدعم النفسي اللازم، مؤكدًا أن الأمل لا يزال موجود في انقاذ عدد ممن تحت الأنقاض ولكن مع مرور الوقت الأمل يتضائل.

رئيس وحدة الكوارث جمعيات الصليب زلزال المغرب الهلال الأحمر وحدات الانقاذ الدعم النفسى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا.. تأجيل مباراة الزمالك وبيراميدز والأهلي مع المصري في الدوري

عواصف رملية وترابية تضرب هذه المحافظات خلال ساعات.. الأرصاد تعلن مفاجأة جديدة

“دانيال” يضرب ولا يبالي| صور الأقمار الصناعية تكشف كارثة عن طقس مصر.. احذروا من القادم

الزمالك يعلن انسحابه من البطولة الأفريقية لليد.. وتحديد موعد الانتخابات.. تفاصيل

قرار قضائي عاجل في قضية سب مرتضى منصور لـ ممدوح عباس

انتهاء الأزمة.. خالد الغندور يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

فاركو يعلن وفاة نجم الفريق

وديا.. الأهلي يهزم طلائع الجيش قبل السفر للسعودية غدا

ترشيحاتنا

تحذيرات من صدمة كبيرة.. أقوى اقتصاد بأوروبا في طريقه للانهيار

تصعيد خطير.. أمريكا تستعد لتزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى محملة بقنابل عنقودية

باحث مغربي لـ صدى البلد: الزلزال ضرب مناطق جبلية نائية.. وعمليات الإنقاذ مستمرة

جسر جوي وفرق إنقاذ..رئيس البرلمان الليبي يكشف عن دور مصر في مواجهة تداعيات"دانيال"

بعد عاصفة دانيال .. سبب تحول لون مياه بحر بورسعيد إلى الأخضر

وزير العدل: الدولة لا تتبع أي شخص.. وأعداء الوطن يشككون في إنجازاتها.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في ظل موجة الحر .. كيف تحمي نفسك من التعب والإغماء؟

بسبب غمزة.. ولى عهد بريطانيا يثير جدلا أثناء بودكاست مع كيت ميدلتون

الزمالك يعلن انسحابه من البطولة الأفريقية لليد.. وتحديد موعد الانتخابات.. تفاصيل

في ذكرى رأس السنة المصرية..معاني ستذهلك للشهور القبطية الـ 12

فيديو

كان لابس بيجامتي وبيستفزني.. طليقة حسن شاكوش توضح تراجعها عن الاعتذار

قرار عاجل من التعليم حول زي وحجاب الطالبات في المدارس

ماذا يحدث في الإسكندرية ومطروح.. العاصفة دانيال تتوغل ورفع حالة الطوارئ

الفنانة آمال رمزي تكشف عدد زيجاتها.. ورقم قياسي في عدد إجهاض نفسها/فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ