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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

يحتضن سيدة على ذراعها صغير ويقبلها.. فيديو يفضح عنتيل مدينة نصر

عنتيل مدينة نصر
عنتيل مدينة نصر

مفاجأة في تقرير الفحص الفني الخاص بفيديوهات عنتيل مدينة نصر، الصيدلي خ ت والذي اتهمته زوجته بالاعتداء على سيدات وبنات صغيرات داخل الصيدلية بمنطقة عزبة الهجانة في مدينة نصر.

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فيديو عنتيل مدينة نصر

أظهر تقرير الفحص الفني لمقاطع فيديو عنتيل مدينة نصر، مقطع فيديو مدته 15 دقيقة بتاريخ 3 يوليو 2019 الساعة 8.30 مساء، ظهرت فيه الحجرة الداخلية للصيدلية، وظهر عنتيل مدينة نصر وهو يتجول في الحجرة ثم ظهرت سيدة تحمل صغيرا في يدها وصيدلي مدينة نصر وراءها، وتبين من مقطع الفيديو أن السيدة ترتدي عباءة سوداء اللون وطرحة بيضاء بها نقط سوداء وظلت منتظرة حتى حضر عنتيل مدينة نصر - الصيدلي - ورفع ملابسها وبدء الكشف عليها بالسماعة على ظهرها وهي حاملة الطفل، حيث عبث بجسدها بالكامل ثم قام بتقبيلها واحتضانها.

كما أظهر الفيديو قيام عنتيل مدينة نصر - الصيدلي - بارتكاب بعض الأفعال المخلة مع السيدة لفترة ثم وضعت السيدة الطفل على الأرض وقامت باستعدال ملابسها وظلت واقفة حتى انتهى الفيديو، وكانت المفاجأة ظهور نفس السيدة بمقطع فيديو آخر من كاميرا أخرى في صيدلية عنتيل مدينة نصر، مدته 11.7 دقيقة بنفس التاريخ ولكن الساعة 8.45 مساء، ظهرت فيه السيدة ومعها عنتيل مدينة نصر يحتضنها من الخلف وهي على يدها الطفل ثم انصرفت السيدة وظهر الصيدلي يتجول في الحجرة الداخلية ثم يخرج ويدخل طوال مدة الفيديو.

وكشفت التحقيقات قيام صيدلي مدينة نصر، بتصوير كافة الضحايا من خلال كاميرات المراقبة الخاصة بالصيدلية ووضع مقاطع الفيديو على هارد ديسك داخل ملفات بأسماء الفتيات والسيدات، حيث تبين أن بعضهن كن يترددن عليه بصورة مستمرة ومتكررة، كما تبين أنه كان يستدرجهن إلى المكان الخلفي في الصيدلية بعد مراقبة الطريق ثم يقوم بالاعتداء عليهن في دقائق قليلة.

وشرح الفحص الفني لمقاطع فيديو صيدلي مدينة نصر، والتي بلغت 20 مقطعا تم ضبطها على فلاشة قدمتها محامية من خلال طليقة الصيدلي، قيام المتهم باستدراج فتيات قاصرات إلى المكان الخلفي في الصيدلية ثم حسر ملابسهن ووضع سماعة الكشف على أماكن حساسة في أجسادهن واحتضان بعض القاصرات الظاهرات في مقاطع الفيديو. 

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