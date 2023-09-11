بايدن يصدر تنازلا شاملا للبنوك الدولية لفك الحظر عن الأموال الإيرانية المجمدة

مهدت إدارة بايدن الطريق للإفراج عن خمسة مواطنين أمريكيين محتجزين في إيران من خلال إصدار تنازل شامل للبنوك الدولية لتحويل 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة من كوريا الجنوبية إلى قطر دون خوف من العقوبات الأمريكية.

ووقع وزير الخارجية أنتوني بلينكن على الصفقة أواخر الأسبوع الماضي، لكن لم يتم إخطار الكونجرس بالقرار حتى يوم الاثنين، وفقًا للإخطار الذي حصلت عليه وكالة أسوشيتد برس.

من المرجح أن يثير التنازل انتقادات للرئيس جو بايدن من الجمهوريين وغيرهم بأن الاتفاق سيعزز الاقتصاد الإيراني في وقت تشكل فيه إيران تهديدا متزايدا للقوات الأمريكية وحلفائها في الشرق الأوسط.

يعني التنازل أن البنوك الأوروبية والشرق أوسطية والآسيوية لن تتعارض مع العقوبات الأمريكية في تحويل الأموال المجمدة في كوريا الجنوبية وتحويلها إلى البنك المركزي القطري، حيث سيتم الاحتفاظ بها لإيران لاستخدامها في شراء السلع الإنسانية.

كان تحويل مبلغ الستة مليارات دولار عنصراً حاسماً في صفقة إطلاق سراح السجناء، والتي شهدت نقل أربعة من المعتقلين الأمريكيين الخمسة من السجون الإيرانية إلى الإقامة الجبرية الشهر الماضي. وكان المعتقل الخامس قيد الإقامة الجبرية بالفعل.

بسبب العقوبات الأمريكية العديدة على البنوك الأجنبية التي تشارك في معاملات تهدف إلى إفادة إيران، امتنعت العديد من الدول الأوروبية عن المشاركة في التحويل. ويهدف تنازل بلينكن إلى تخفيف مخاوفهم بشأن أي خطر للعقوبات الأمريكية.