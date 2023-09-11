عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن يصدر تنازلا شاملا للبنوك الدولية لفك الحظر عن الأموال الإيرانية المجمدة

صدى البلد

مهدت إدارة بايدن الطريق للإفراج عن خمسة مواطنين أمريكيين محتجزين في إيران من خلال إصدار تنازل شامل للبنوك الدولية لتحويل 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة من كوريا الجنوبية إلى قطر دون خوف من العقوبات الأمريكية. 

 

ووقع وزير الخارجية أنتوني بلينكن على الصفقة أواخر الأسبوع الماضي، لكن لم يتم إخطار الكونجرس بالقرار حتى يوم الاثنين، وفقًا للإخطار الذي حصلت عليه وكالة أسوشيتد برس.

 

من المرجح أن يثير التنازل انتقادات للرئيس جو بايدن من الجمهوريين وغيرهم بأن الاتفاق سيعزز الاقتصاد الإيراني في وقت تشكل فيه إيران تهديدا متزايدا للقوات الأمريكية وحلفائها في الشرق الأوسط.

 

يعني التنازل أن البنوك الأوروبية والشرق أوسطية والآسيوية لن تتعارض مع العقوبات الأمريكية في تحويل الأموال المجمدة في كوريا الجنوبية وتحويلها إلى البنك المركزي القطري، حيث سيتم الاحتفاظ بها لإيران لاستخدامها في شراء السلع الإنسانية.

 

كان تحويل مبلغ الستة مليارات دولار عنصراً حاسماً في صفقة إطلاق سراح السجناء، والتي شهدت نقل أربعة من المعتقلين الأمريكيين الخمسة من السجون الإيرانية إلى الإقامة الجبرية الشهر الماضي. وكان المعتقل الخامس قيد الإقامة الجبرية بالفعل.

 

بسبب العقوبات الأمريكية العديدة على البنوك الأجنبية التي تشارك في معاملات تهدف إلى إفادة إيران، امتنعت العديد من الدول الأوروبية عن المشاركة في التحويل. ويهدف تنازل بلينكن إلى تخفيف مخاوفهم بشأن أي خطر للعقوبات الأمريكية.

بايدن أمريكيين محتجزين في إيران ايران تنازل شامل للبنوك الدولية إطلاق سراح خمسة مواطنين إيرانيين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا.. تأجيل مباراة الزمالك وبيراميدز والأهلي مع المصري في الدوري

عواصف رملية وترابية تضرب هذه المحافظات خلال ساعات.. الأرصاد تعلن مفاجأة جديدة

“دانيال” يضرب ولا يبالي| صور الأقمار الصناعية تكشف كارثة عن طقس مصر.. احذروا من القادم

الزمالك يعلن انسحابه من البطولة الأفريقية لليد.. وتحديد موعد الانتخابات.. تفاصيل

قرار قضائي عاجل في قضية سب مرتضى منصور لـ ممدوح عباس

انتهاء الأزمة.. خالد الغندور يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

فاركو يعلن وفاة نجم الفريق

وديا.. الأهلي يهزم طلائع الجيش قبل السفر للسعودية غدا

ترشيحاتنا

تحذيرات من صدمة كبيرة.. أقوى اقتصاد بأوروبا في طريقه للانهيار

تصعيد خطير.. أمريكا تستعد لتزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى محملة بقنابل عنقودية

باحث مغربي لـ صدى البلد: الزلزال ضرب مناطق جبلية نائية.. وعمليات الإنقاذ مستمرة

جسر جوي وفرق إنقاذ..رئيس البرلمان الليبي يكشف عن دور مصر في مواجهة تداعيات"دانيال"

بعد عاصفة دانيال .. سبب تحول لون مياه بحر بورسعيد إلى الأخضر

وزير العدل: الدولة لا تتبع أي شخص.. وأعداء الوطن يشككون في إنجازاتها.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في ظل موجة الحر .. كيف تحمي نفسك من التعب والإغماء؟

بسبب غمزة.. ولى عهد بريطانيا يثير جدلا أثناء بودكاست مع كيت ميدلتون

الزمالك يعلن انسحابه من البطولة الأفريقية لليد.. وتحديد موعد الانتخابات.. تفاصيل

في ذكرى رأس السنة المصرية..معاني ستذهلك للشهور القبطية الـ 12

فيديو

كان لابس بيجامتي وبيستفزني.. طليقة حسن شاكوش توضح تراجعها عن الاعتذار

قرار عاجل من التعليم حول زي وحجاب الطالبات في المدارس

ماذا يحدث في الإسكندرية ومطروح.. العاصفة دانيال تتوغل ورفع حالة الطوارئ

الفنانة آمال رمزي تكشف عدد زيجاتها.. ورقم قياسي في عدد إجهاض نفسها/فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ