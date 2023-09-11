عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عبر صفحته الرسمية.. الأهلي يستعد للإعلان عن صفقته الجديدة

صدى البلد

أعلنت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عن الإعلان التشويقي استعدادا  للإعلان عن  تعاقد الفرنسي أنتوني موديست مع الفريق.

ونشرت الصفحة الرسمية الإعلان التشويقي وكتبت تيك تك.

ويستعد النادي الأهلي للإعلان عن صفقة انضمام الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الفريق الأول لكرة القدم الجديد بعد ضمه في صفقة انتقال حر.

وقال مصدر، في تصريحات لـ"صدى البلد"، إن موديست خضع لجلسة تصوير قبل قليل بإستاد مختار التتش بعد ان وصل من مطار القاهرة مباشرة الى مقر النادي بالجزيرة.

مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مرانه الأخير بالقاهرة في الثانية عشرة ظهر غدٍ، الثلاثاء، قبل أن يعلن السويسري، مارسيل كولر، المدير الفني، القائمة التي سيغادر بها للمملكة العربية السعودية في رحلة يترأسها العامري فاروق نائب رئيس النادي، وسيرافقها عدد من أعضاء مجلس الإدارة علي نفقتهم الشخصية.

وسيتدرب الفريق بالسعودية علي أحد الملاعب الفرعية هناك ليومين قبل خوض المباراة يوم الجمعة ثم العودة مساء السبت استعداداً لمباريات الدوري .

ويواجه الأهلي اتحاد العاصمة الجزائري مساء الجمعة على ملعب المدينة الرياضية بمدينة الطائف السعودية على لقب السوبر الأفريقي.

 

أنطوني موديست الفرنسي أنتوني موديست أرقام موديست موعد مشاركة موديست مع الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عواصف رملية وترابية تضرب هذه المحافظات خلال ساعات.. الأرصاد تعلن مفاجأة جديدة

“دانيال” يضرب ولا يبالي| صور الأقمار الصناعية تكشف كارثة عن طقس مصر.. احذروا من القادم

رسميا.. تأجيل مباراة الزمالك وبيراميدز والأهلي مع المصري في الدوري

الزمالك يعلن انسحابه من البطولة الأفريقية لليد.. وتحديد موعد الانتخابات.. تفاصيل

انتهاء الأزمة.. خالد الغندور يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

فاركو يعلن وفاة نجم الفريق

بيلبسوا هدومي واللي حصل كان فيلم.. طليقة حسن شاكوش تفجر مفاجأة ..تفاصيل

القشرة الأرضية معرضة للتمزق| العلماء يحددون قوة زلزال الفناء.. وهذه قائمة أكثر الدول عرضة للهزات

ترشيحاتنا

وزير العدل يفند بالأدلة ادعاءات الجماعة الإرهابية حول فض اعتصام رابعة العدوية المسلح

ضياء السيد: موديست مهاجم خطير سيفيد الأهلي.. ومواجهة اتحاد العاصمة صعبة

منتخب البرتغال يكتسح لوكسمبورج بـ 9أهداف نظيفة في تصفيات يورو 2024

حكم إحياء الذكرى السنوية للميت بالإطعام والقرآن.. مجدي عاشور يرد

بحبك في المترو.. فيديو يتصدر الترند لشاب يتقدم لفتاة.. وهكذا علق المصريون

لافا تطلق هاتفا متوسط المدى بكاميرات مزدوجة 50 ميجابكسل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في ظل موجة الحر .. كيف تحمي نفسك من التعب والإغماء؟

بسبب غمزة.. ولى عهد بريطانيا يثير جدلا أثناء بودكاست مع كيت ميدلتون

الزمالك يعلن انسحابه من البطولة الأفريقية لليد.. وتحديد موعد الانتخابات.. تفاصيل

في ذكرى رأس السنة المصرية..معاني ستذهلك للشهور القبطية الـ 12

فيديو

كان لابس بيجامتي وبيستفزني.. طليقة حسن شاكوش توضح تراجعها عن الاعتذار

قرار عاجل من التعليم حول زي وحجاب الطالبات في المدارس

ماذا يحدث في الإسكندرية ومطروح.. العاصفة دانيال تتوغل ورفع حالة الطوارئ

الفنانة آمال رمزي تكشف عدد زيجاتها.. ورقم قياسي في عدد إجهاض نفسها/فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ