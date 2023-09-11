عبر صفحته الرسمية.. الأهلي يستعد للإعلان عن صفقته الجديدة

أعلنت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عن الإعلان التشويقي استعدادا للإعلان عن تعاقد الفرنسي أنتوني موديست مع الفريق.

ونشرت الصفحة الرسمية الإعلان التشويقي وكتبت تيك تك.

ويستعد النادي الأهلي للإعلان عن صفقة انضمام الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الفريق الأول لكرة القدم الجديد بعد ضمه في صفقة انتقال حر.

وقال مصدر، في تصريحات لـ"صدى البلد"، إن موديست خضع لجلسة تصوير قبل قليل بإستاد مختار التتش بعد ان وصل من مطار القاهرة مباشرة الى مقر النادي بالجزيرة.

مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مرانه الأخير بالقاهرة في الثانية عشرة ظهر غدٍ، الثلاثاء، قبل أن يعلن السويسري، مارسيل كولر، المدير الفني، القائمة التي سيغادر بها للمملكة العربية السعودية في رحلة يترأسها العامري فاروق نائب رئيس النادي، وسيرافقها عدد من أعضاء مجلس الإدارة علي نفقتهم الشخصية.

وسيتدرب الفريق بالسعودية علي أحد الملاعب الفرعية هناك ليومين قبل خوض المباراة يوم الجمعة ثم العودة مساء السبت استعداداً لمباريات الدوري .

ويواجه الأهلي اتحاد العاصمة الجزائري مساء الجمعة على ملعب المدينة الرياضية بمدينة الطائف السعودية على لقب السوبر الأفريقي.