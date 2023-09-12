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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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خالد عبد العزيز: 34% من الرسائل الواردة للحوار الوطني تخص المحور المجتمعي

المهندس خالد عبد
المهندس خالد عبد العزيزمقرر المحور المجتمعي بالحوار الوطني

أكد المهندس خالد عبد العزيز، مقرر المحور المجتمعي بالحوار الوطني، عدم توقعه الشغف الكبير والاهتمام بجلسات الحوار الوطني حيث تلقوا 180 ألف رسالة أكثرها في الثقافة والتعليم والصحة وكلها تخص المحور المجتمعي، مشيرا إلى أن المحور الاقتصادي كان الأكثر تلقي للأسئلة ثم المجتمعي.

وأضافت خالد عبد العزيز، خلال حوار ببرنامج "من مصر"، مع الاعلامي عمرو خليل، على قناة "CBC"، أن 37% من الرسائل جاءت للمحور الاقتصادي ثم 34% من الرسائل، وفي النهاية 29% من الرسائل للمحور السياسي، مؤكدا أن كل الأحزاب السياسة ومؤسسات المجتمع المدني والخبراء والأكاديميين ومواطنين شاركوا في الجلسات العامة. 

الرئيس السيسي أعطى رسائل جعلت الناس تهتم بالحوارالوطني
وأوضح خالد عبد العزيز، أن الرئيس السيسي أعطى رسائل جعلت الناس تهتم بالحوار من خلال الموافقة على الاشراف الكامل القضائي على الانتخابات وكلمته المسجلة في بداية الحوار الوطني، فضلا عن الافراج عن المحبوسين احتياطيا وإحالة موضوع المجلس الوطني للتعليم والتدريب للحوار الوطني، مؤكد أن  كل هذه المؤشرات جعلت الناس تشعر أن الحوار الوطني ليس شكليا ولكن ينتظر توصيات دقيقة.

الحوار الوطني مقرر المحور المجتمعي التعليم الصحة الرئيس السيسي المجلس الوطني المهندس خالد عبد العزيز

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