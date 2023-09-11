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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ترامب يطالب بتغيير القاضي المسئول عن محاكمته في واشنطن

دونالد ترامب
دونالد ترامب

قدم الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اليوم الإثنين، طلبا بتغيير القاضي المسؤول عن لائحة الاتهام الموجهة ضده في محكمة واشنطن.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت عضوة الكونجرس الأمريكي، مارجوري تايلور جرين، إن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، يتمتع بصحة جيدة وممتلئ بالقوة ويظل سليم العقل.

وكتبت تايلور جرين، على منصة “إكس”، مرفقة منشورها بصورة مشتركة مع ترامب: “ترامب يتمتع بصحة جيدة بشكل لا يصدق، ومليء بالقوة، ونشط، وعاقل للغاية".

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وأضافت أنها التقت الصورة مع ترامب على العشاء قبل التوجه إلى واشنطن، حيث يبدأ مجلس النواب الأمريكي أعماله هذا الأسبوع بعد العطلة الصيفية.

دونالد ترامب الرئيس الأمريكي السابق واشنطن أمريكا

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