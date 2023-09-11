وزير الرياضة يُشيد بنتائج منتخب الإسكواش ببطولة Qatar Classic 2023

تقدم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بالتهنئة إلى بعثة منتخب مصر للإسكواش؛ بعد النتائج المميزة التي تحققت ببطولة Qatar Classic 2023، بمشاركة عدد كبير من اللاعبين واللاعبات، وذلك ضمن بطولات الموسم الجديد لمنظمة PSA.



وأشار وزير الشباب والرياضة إلى اهتمام الدولة المصرية بدعم المواهب الرياضية في كافة المراحل العمرية وفى مختلف الألعاب الرياضية، والعمل على تطوير برامج التدريب والتأهيل والتطوير للرياضيين، وذلك لتحقيق النجاح ورفع اسم مصر عاليًا في مختلف المنافسات الدولية والقارية والعربية.



وأكد الدكتور أشرف صبحى، على نجاح وزارة الشباب والرياضة في وضع برامج دعم ورعاية لأبطالنا الرياضيين في مختلف الألعاب، وذلك بالشراكة أيضاً مع كبرى المؤسسات الاقتصادية والكيانات المصرفية وشركات القطاع الخاص، الأمر الذى هيأ المناخ أمام أبطالنا في العديد من الألعاب خلال السنوات الأخيرة لتحقيق إنجازات عالمية وقارية غير مسبوقة فى جميع المنافسات.

حيث قدم النجم كريم عبد الجواد عرضًا كبيرًا ويفوز على مروان الشوربجي المصنف الخامس للبطولة بنتيجة 3-0، والواعد علي أبو العينين يفوز في مباراة الدور الثاني على الإنجليزي جورج باركر بنتيجة 3-1 ليتأهل بذلك إلى الدور الثالث للبطولة، وعلي فرج يفوز على محمد أبو الغار بنتيجة 3-0 ليتأهل بذلك إلى الدور الثالث.

كما فاز يوسف إبراهيم على الفرنسى بابتست ماسوتى فى مباراة الدور الثانى بنتيجة 3-1 ويتأهل بذلك إلى الدور الثالث، وطارق مؤمن يفوز على الإنجليزى أدريان وولر فى مباراة الدور الثانى بنتيجة 3-1 ويتأهل الدور الثالث، ومازن هشام يفوز على الكولومبى الطائر ميجيل رودريجز فى مباراة الدور الثاني بنتيجة 3-0 ويتأهل بذلك إلى الدور الثالث.



وعلي مستوي السيدات، ألحقت نوران جوهر الهزيمة بالأمريكية أوليفيا فيكتر فى مباراة الدور الثالث بنتيجة 3-0، وهانيا الحمامى تتأهل إلى الدور ربع نهائى لبطولة بالفوز على الماليزية سيفاسنجارى سوبرامانيام بنتيجة 3-0.