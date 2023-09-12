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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الهند تفرض رسوم إغراق على الصلب الصيني

الصلب
الصلب

أعلنت الهند فرض رسوم إغراق على بعض واردات الصلب الصيني لمدة 5 سنوات، وفقا لبيان حكومي، نقلت وكالة “سي إن بي سي عربية” نسخة منه.

وفي 4 سبتمبر 2023، قال وزير الصلب الهندي، ناغيندرا ناث سينها، إن نيودلهي تراقب وضع واردات الصلب بعد أن أثارت صناعة الصلب مخاوف بشأن الإغراق المحتمل من قبل البائعين الصينيين.

وخلال الفترة من أبريل إلى يوليو؛ كانت الصين ثاني أكبر مصدر للصلب إلى الهند، بعد كوريا الجنوبية، حيث باعت 0.6 مليون طن متري، بزيادة قدرها 62%عن نفس الفترة من العام السابق.

وإجمالاً، استوردت الهند مليوني طن متري من الفولاذ النهائي خلال هذه الفترة، وهو أعلى مستوى منذ عام 2020 وبزيادة 23% عن العام السابق. وقامت الصين، أكبر منتج للصلب في العالم، بتصدير لفائف أو صفائح مدرفلة على البارد إلى الهند.

ومنذ عدة أشهر، يبدي المسؤولون الهنود مخاوف من تزايد حالات الإغراق في الأسواق، إذ قال مسؤولون في الصناعة ومحللون في يوليو الماضي، إن التجار الهنود يشترون الصلب الصيني بخصم كبير، مما أثار مخاوف المنتجين الهنود قبل زيادة موسمية في الطلب المحلي.

وأضافوا أن المشترين الهنود، الذين يجذبهم تخفيضات تتراوح بين 30 إلى 50 دولارًا للطن على بعض منتجات الصلب الصينية يزيدون من طلبات الاستيراد.

وقال المسؤولون والمحللون إن التجار الهنود يشترون من الصين خامات الصلب المستخدمة في السيارات والبناء، وهي المحركات الرئيسية للطلب المحلي على الصلب. مشيرين إلى أن "الصينيون يقدمون تخفيضات لأن الأسواق الأخرى ليست في وضع جيد، بينما تشهد السوق الهندية نموا جيدا في قطاعي السيارات والبناء ".

وقال مسؤول في إحدى شركات تصنيع الصلب الهندية الكبرى، لرويترز، في ذلك الوقت، إن التجار بالقرب من المدن الساحلية في ولاية أوديشا الشرقية وولاية غوجارات الغربية يجدون أن استيراد الصلب من الصين أرخص من الإنفاق على الشحن المحلي.

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