الرد بالـ«كَفّ».. مي حلمي توجه رسالة حادة خلال أحدث ظهور| شاهد

شاركت الإعلامية مي حلمي، منشورا عبر حسابها الشخصي على منصة “إكس”، تويتر سابقاً.

وغردت مي حلمي: “‏اتق شر الرقيقات إذا غضبن، فالرد بيكون كف”.

مي حلمي، هي مذيعة مصرية اشتهرت بتقديم البرامج الرياضية، عن طريق ظهورها للمرة الأولى علي شاشات التلفزيون، من خلال قناة “النهار رياضة”، وقدمت وقتها برنامجًا رياضيًا، ثم انتقلت إلي فضائية قناة “أون سبورت”.

برنامج الحكم للإعلامية مي حلمي

تقدم مي حلمي حاليًا برنامج الحكم على قناة الحدث، وهو برنامج رياضي يتحدث عن جميع الموضوعات الرياضية الشائعة والتي تحدث فى كل حين، وتستضيف في كل حلقة نجم من نجوم الرياضة لمحاورته.