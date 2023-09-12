عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أهله رفضوا استلامه.. فيديو مؤثر لمسن عثر على طفل تائه في الشارع

أهلوا رفضوا استلامه
أهلوا رفضوا استلامه ..فيديو لمصري عثر على طفل تائه

أثار مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع الكثير من الجدل، حيث ظهر رجل خمسيني وهو يروي قصة غريبة لأسرة ألقت بفلذة كبدها في الشارع ورفضت استلامه.

بملابس سباحة| مقطع فيديو لـ «إيفانكا ترامب» بصحبة ابنها يثير الجدل.. شاهد

مقطع فيديو على التيك توك لحيوانات غريبة تحلق في السماء.. ما قصتها؟


يتضح من الفيديو أن الرجل صعيدي من خلال لهجته، وأكد وهو يحمل الطفل الذي عثر عليه تائها، أن أهله قد رفضوا القيام باستلامه بعد التعرف عليه والقيام بالتأكد منه بحجة أن لديهم عددا كبيرا من الأطفال ولا يحتاجون له.


ظهر الرجل وهو يبكي لأنه قد طلب من أهل الطفل القيام بالتنازل عنه وكتابة إقرار بذلك ليتمكن من تبنيه إلا أنهم رفضوا هذا العرض أيضًا.

وأشار إلى  إنه قد اقترح القيام بتقديم راتب شهري للعائلة وذلك للاهتمام بالطفل إلا أنه أهله رفضوا أيضا وقد آثار الفيديو الكثير من الغضب والحزن وذلك بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

مقطع فيديو محافظات الصعيد مواقع التواصل الاجتماعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

“دانيال” يضرب ولا يبالي| صور الأقمار الصناعية تكشف كارثة عن طقس مصر.. احذروا من القادم

بتحتاج مُخدر| تعليق مثير من ميدو على مهاجم الأهلي الجديد.. ويوجه نصيحة لكولر

رسميا.. تأجيل مباراة الزمالك وبيراميدز والأهلي مع المصري في الدوري

انتهاء الأزمة.. خالد الغندور يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

الزمالك يعلن انسحابه من البطولة الأفريقية لليد.. وتحديد موعد الانتخابات.. تفاصيل

القشرة الأرضية معرضة للتمزق| العلماء يحددون قوة زلزال الفناء.. وهذه قائمة أكثر الدول عرضة للهزات

هنا القاهرة هنا التاريخ.. الأهلي يعلن رسميا التعاقد مع أنتوني موديست بفيديو مثير

تمزيق صورة مرتضى منصور وهجوم على فاروق جعفر في الزمالك.. فيديو

موضوعات متعلقة

توأم يحقق شهرة واسعة على السوشيال ميديا لسبب غير متوقع.. شاهد

محاولة تحبس الأنفاس لإنقاذ باحث عالق بكهف.. شاهد

جائزة 1000 دولار للشخص الأكثر كسلا .. إليك شروطها

أكبر دجاجة بالعالم تثير الدهشة .. لن تتوقع ماذا تأكل

هل يفصح مذاق قهوتك عن طبيعة شخصيتك.. حقائق لن تعرفها من قبل

اليونان.. مقطع فيديو لشاب ابتلعته المياه بعد أن دفعه طاقم إحدى العبارات

بحيلة لن يصدقها عقل.. القبض على مجموعة من المراهقين في واشنطن

مقطع فيديو على التيك توك لحيوانات غريبة تحلق في السماء.. ما قصتها؟

ترشيحاتنا

تعليق حركة المرور على جسر القرم مؤقتًا

أبو العينين يعزي الشعب الليبي في ضحايا إعصار دانيال.. ويؤكد: قلوبنا مع الأشقاء في مصابهم الأليم

يحتضن سيدة على ذراعها صغير ويقبلها.. فيديو يفضح عنتيل مدينة نصر

الزمالك يكشف كواليس الاعتذار عن المشاركة ببطولة إفريقيا لليد.. وموقف أزمة القيد

محاكمة 22 متهما بقضية "الهيكل الإدارى للإخوان" .. اليوم

الاحتفال بالمولد النبوي.. أهميته وكيفيته وما سنة الرسول غير الصيام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السيارت معلقة بين الأشجار.. فيديو مرعب بعد ضرب العاصفة دانيال ليبيا

بحبك في المترو.. فيديو يتصدر الترند لشاب يتقدم لفتاة.. وهكذا علق المصريون

في ظل موجة الحر .. كيف تحمي نفسك من التعب والإغماء؟

بسبب غمزة.. ولى عهد بريطانيا يثير جدلا أثناء بودكاست مع كيت ميدلتون

فيديو

أهله رفضوا استلامه.. فيديو مؤثر لمسن عثر على طفل تائه في الشارع

كان لابس بيجامتي وبيستفزني.. طليقة حسن شاكوش توضح تراجعها عن الاعتذار

قرار عاجل من التعليم حول زي وحجاب الطالبات في المدارس

ماذا يحدث في الإسكندرية ومطروح.. العاصفة دانيال تتوغل ورفع حالة الطوارئ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ