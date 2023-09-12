أهله رفضوا استلامه.. فيديو مؤثر لمسن عثر على طفل تائه في الشارع

أثار مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع الكثير من الجدل، حيث ظهر رجل خمسيني وهو يروي قصة غريبة لأسرة ألقت بفلذة كبدها في الشارع ورفضت استلامه.



يتضح من الفيديو أن الرجل صعيدي من خلال لهجته، وأكد وهو يحمل الطفل الذي عثر عليه تائها، أن أهله قد رفضوا القيام باستلامه بعد التعرف عليه والقيام بالتأكد منه بحجة أن لديهم عددا كبيرا من الأطفال ولا يحتاجون له.

ظهر الرجل وهو يبكي لأنه قد طلب من أهل الطفل القيام بالتنازل عنه وكتابة إقرار بذلك ليتمكن من تبنيه إلا أنهم رفضوا هذا العرض أيضًا.

وأشار إلى إنه قد اقترح القيام بتقديم راتب شهري للعائلة وذلك للاهتمام بالطفل إلا أنه أهله رفضوا أيضا وقد آثار الفيديو الكثير من الغضب والحزن وذلك بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.