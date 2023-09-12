عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تعليق حركة المرور على جسر القرم مؤقتًا

جسر القرم
جسر القرم

أعلن مقر عمليات تشغيل جسر القرم، صباح اليوم الثلاثاء، تعليق حركة المرور على الجسر مؤقتًا، وفقا لوسائل إعلام روسية.

وذكر بيان، أن هناك محاولات لمهاجمة جسر القرم، بعدما أعلنت كييف للمرة الأولى أنها شنت هجوما بمسيرات على مطار روسي، انطلاقا من الأراضي الروسية، الشهر الماضي.

وأضاف البيان، يُطلب من الموجودين على الجسر وفي منطقة التفتيش التزام الهدوء واتباع تعليمات موظفي أمن النقل.

وفي أغسطس الماضي، أعلنت الدفاعات الجوية الروسية أنها صدت هجوما صاروخيا فوق جسر القرم الاستراتيجي، في مضيق كيرتش.

وجسر القرم الذي أمر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بتشييده بعد ضم شبه الجزيرة في 2014، استهدف مرارا بهجمات أوكرانية، وهو يشكل بنية تحتية مهمة مدنيا وعسكريا تربط روسيا بشبه الجزيرة.

وتسبب هجوم في يوليو الماضي ، في أضرار كبيرة في الجزء الذي تسلكه السيارات من الجسر الذي يستخدم أيضا في نقل معدات عسكرية إلى الجيش الروسي الذي يقاتل في أوكرانيا.

وتستهدف أراضي القرم أيضا بضربات أوكرانية.

الأراضي الروسية الدفاعات الجوية الدفاعات الجوية الروسية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هجمات أوكرانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

“دانيال” يضرب ولا يبالي| صور الأقمار الصناعية تكشف كارثة عن طقس مصر.. احذروا من القادم

بتحتاج مُخدر| تعليق مثير من ميدو على مهاجم الأهلي الجديد.. ويوجه نصيحة لكولر

رسميا.. تأجيل مباراة الزمالك وبيراميدز والأهلي مع المصري في الدوري

انتهاء الأزمة.. خالد الغندور يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

الزمالك يعلن انسحابه من البطولة الأفريقية لليد.. وتحديد موعد الانتخابات.. تفاصيل

القشرة الأرضية معرضة للتمزق| العلماء يحددون قوة زلزال الفناء.. وهذه قائمة أكثر الدول عرضة للهزات

هنا القاهرة هنا التاريخ.. الأهلي يعلن رسميا التعاقد مع أنتوني موديست بفيديو مثير

تمزيق صورة مرتضى منصور وهجوم على فاروق جعفر في الزمالك.. فيديو

موضوعات متعلقة

تركيا ترسل ثلاث طائرات إنقاذ ومساعدات إنسانية إلى ليبيا

بسبب الإعصار دانيال .. أكثر من 3000 عائلة ليبية تعيش في العراء

خلال رسالة لـ بوتين.. رئيس نيكاراجوا: الانتخابات في روسيا بلا عيوب

وزير دفاع إسرائيل: حزب الله ولبنان سيدفعان الثمن باهظًا حال الوصول لصراع عسكري

الجيش الليبي: 6 آلاف مفقود بسبب إعصار دانيال

صوت كوريا الشمالية: الزعيم كيم يونج أون يطير إلى روسيا للقاء بوتين

توقف الرحلات الجوية التجارية إلى تمبكتو في مالي وسط حصار الإسلاميين

الولايات المتحدة.. إنشاء قاعدة بيانات مركزية قابلة للبحث عن المدانين في قضايا احتيال

ترشيحاتنا

تعليق حركة المرور على جسر القرم مؤقتًا

أبو العينين يعزي الشعب الليبي في ضحايا إعصار دانيال.. ويؤكد: قلوبنا مع الأشقاء في مصابهم الأليم

يحتضن سيدة على ذراعها صغير ويقبلها.. فيديو يفضح عنتيل مدينة نصر

الزمالك يكشف كواليس الاعتذار عن المشاركة ببطولة إفريقيا لليد.. وموقف أزمة القيد

محاكمة 22 متهما بقضية "الهيكل الإدارى للإخوان" .. اليوم

الاحتفال بالمولد النبوي.. أهميته وكيفيته وما سنة الرسول غير الصيام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السيارت معلقة بين الأشجار.. فيديو مرعب بعد ضرب العاصفة دانيال ليبيا

بحبك في المترو.. فيديو يتصدر الترند لشاب يتقدم لفتاة.. وهكذا علق المصريون

في ظل موجة الحر .. كيف تحمي نفسك من التعب والإغماء؟

بسبب غمزة.. ولى عهد بريطانيا يثير جدلا أثناء بودكاست مع كيت ميدلتون

فيديو

أهله رفضوا استلامه.. فيديو مؤثر لمسن عثر على طفل تائه في الشارع

كان لابس بيجامتي وبيستفزني.. طليقة حسن شاكوش توضح تراجعها عن الاعتذار

قرار عاجل من التعليم حول زي وحجاب الطالبات في المدارس

ماذا يحدث في الإسكندرية ومطروح.. العاصفة دانيال تتوغل ورفع حالة الطوارئ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ