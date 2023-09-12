واقعة طريفة في إنجلترا.. حصة يوجا تتحول إلى جريمة وهمية| ماذا حدث

شهدت بريطانيا، واقعة، تعد طريفة من نوعها، حيث داهمت الشرطة، مقرا لتقديم حصص "اليوجا"، وذلك بعدما ظن بعض من قاموا بروية الجلسة في أثناء سيرهم في الشارع، أن هناك جريمة قتل جماعي تحدث في هذا المكان.

وفي التفاصيل، قادت معلمة اليوجا ميلي لوز، في بلدة شابل سان ليوناردز، شرق إنجلترا، حصة، قام المشاركون فيها بالتمدد على الأرض لفترة، إلا أن بعض المارة ظنوا أن ممارسي اليوجا ليسوا إلا مجموعة من الجثث ملقاة على الأرض؛ فاتصلوا بالشرطة للإبلاغ.

وقد أثارت “لوز” الكثير من الجدل؛ عندما كتبت منشورا على “فيس بوك”، قالت فيه: إن الشرطة قد حضرت للمكان بعد استدعائها، وأن ما توقعه البعض ممن اتصلوا بها، يعد أمرا مبالغا فيه، وأن الأمر عبارة عن مجرد جلسة لليوجا .