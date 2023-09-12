عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

«حكماء المسلمين» ينعى ضحايا الإعصار دانيال في ليبيا.. ويدعو للإغاثة العاجلة للمتضررين

الدكتور أحمد الطيب
الدكتور أحمد الطيب

نعى مجلس حكماء المسلمين، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، ضحايا الإعصار "دانيال" الذي ضرب ليبيا، وأسفر عن سقوط عشرات الضحايا والمصابين. 


ودعا مجلس حكماء المسلمين - في بيان- إلى ضرورة العمل على تقديم الدعم والإغاثة العاجلة للمتضررين جراءً ما شهدته عدة مدن في المنطقة الشرقية من دولة ليبيا من أمطار غزيرة وسيول تسببت في أضرار بالغة وإعلان عدد من المناطق منكوبة.


وتقدم مجلس حكماء المسلمين بخالص التعازي لدولة ليبيا قيادةً وشعبًا، ولأهالي وأسر الضحايا، سائلًا المولى- عز وجل- أن يتغمد الضحايا برحمته، وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل.


يذكر أن مناطق الشرق الليبي والجبل الأخضر تشهد منذ أمس الأول، الأحد، سيولًا عارمة تسببت في مقتل وفقدان عشرات المواطنين، وغرق العديد من المساكن، وانهيار البنية التحتية جراء عاصفة "دانيال" التي وصلت المنطقة قادمة من البحر المتوسط.


وكان رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، قد أعلن في وقت سابق، وصول عدد الضحايا في مدينة درنة وحدها إلى 2000 ضحية بجانب آلاف المفقودين.


وأعلنت الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي قد أعلنت مدينة درنة مدينة منكوبة إثر السيول التي اجتاحتها إثر العاصفة دانيال التي ضربت مدن المنطقة الشرقية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

“دانيال” يضرب ولا يبالي| صور الأقمار الصناعية تكشف كارثة عن طقس مصر.. احذروا من القادم

رسميا.. تأجيل مباراة الزمالك وبيراميدز والأهلي مع المصري في الدوري

انتهاء الأزمة.. خالد الغندور يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

التفاصيل الكاملة لمصرع فتاة على يد شاب بالشارع في بورسعيد

بتحتاج مُخدر| تعليق مثير من ميدو على مهاجم الأهلي الجديد.. ويوجه نصيحة لكولر

أخبار مصر على مدار 24ساعة.. استمرار حالة الطوارئ لحين انتهاء العاصفة دانيال

القشرة الأرضية معرضة للتمزق| العلماء يحددون قوة زلزال الفناء.. وهذه قائمة أكثر الدول عرضة للهزات

الزمالك يعلن انسحابه من البطولة الأفريقية لليد.. وتحديد موعد الانتخابات.. تفاصيل

ترشيحاتنا

زلزال المغرب .. ارتفاع عدد الوفيات إلى 2862 والمصابين لـ 2562

طلب خاص من إمام عاشور لـ كولر قبل مشاركته الرسمية مع الأهلي

كفارة اليمين الغموس على المصحف.. مقدارها وهل يجب إخراجها؟

لو نفسك في موبايل فلاجشيب بسعر مناسب.. هذا الموبايل هو الأنسب لك

تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. رابط التسجيل

المصري البورسعيدي يكشف موقفه من سداد مستحقات صفقة باهر المحمدي للنادي الإسماعيلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

واقعة طريفة في إنجلترا.. حصة يوجا تتحول إلى جريمة وهمية| ماذا حدث

السيارت معلقة بين الأشجار.. فيديو مرعب بعد ضرب العاصفة دانيال ليبيا

بحبك في المترو.. فيديو يتصدر الترند لشاب يتقدم لفتاة.. وهكذا علق المصريون

في ظل موجة الحر .. كيف تحمي نفسك من التعب والإغماء؟

فيديو

وجاءت سكرة الموت بالحق.. مات هو يصلي أثناء قراءة الإمام |فيديو

أهله رفضوا استلامه.. فيديو مؤثر لمسن عثر على طفل تائه في الشارع

كان لابس بيجامتي وبيستفزني.. طليقة حسن شاكوش توضح تراجعها عن الاعتذار

قرار عاجل من التعليم حول زي وحجاب الطالبات في المدارس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ