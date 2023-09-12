مديرو الإدارات التعليمية بأسوان يواصلوا جولاتهم للاستعداد للعام الدراسى الجديد

يواصل مديرو الإدارات التعليمية جولاتهم الميدانية بمختلف المدارس للتأكد من جاهزيتها لإستقبال العام الدراسى الجديد 2024/2023، وذلك فى ضوء توجيهات عبد الكريم لطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان.

وفى هذا الإطار قام محمد حسين مدير إدارة إدفو التعليمية بجولة تفقدية شملت عدداً من المدارس منها مدارس العطوانى الإعدادية الجديدة، وعثمان بن عفان الإبتدائية، وتم إجراء جلسة حوار مع المعلمين حيث اطمأن على استعدادهم لاستقبال العام الدراسي بروح التعاون والمحبة .

جولات

ثم استكمل مدير الإدارة جولته لمدرسة الكلح شرق الابتدائية القديمة ، وتم التنبيه على ضرورة الانتهاء من أعمال الصيانة، واستكمال كافة أعمال النظافة والصيانة والإستعداد الكامل للعام الدراسي الجديد من تجهيز الفصول ونظافة وتطهير دورات المياه وتوفير عوامل الأمن والسلامة.

فيما عقد أحمد سلامة فى كوم أمبو اجتماعا تناول الموقف من أعمال الصيانة ومدى جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب ، وآخر التعليمات الواردة لضمان بداية جيدة للعام الدراسى، واستمع لمقترحات مديرى المدارس وتم مناقشتهم فيها وتذليل بعض العقبات.

وفى إدارة أسوان التعليمية واصلت لجان متابعة استعدادات المدارس للعام الدراسى الجديد أعمالها، وتم المرور على مدرسة كمال عباس ناصر الإعدادية، ومدرسة نفيسة عبده المهنية بنين، ومدرسة باحثة البادية الابتدائية.



جهود

حيث ساد الالتزام بالحضور والانصراف والانضباط الادارى فى جميع المدارس ، وجارى تنظيف الفصول وتنظيم المقاعد وتقليم وتهذيب الأشجار وصيانة ونظافة دورات المياه ، وتغيير الأعلام بأعلام جديدة ، وفى نهاية الجولة قدمت اللجنة التحية للجميع وتمنت لهم عاماً دراسياً موفقاً.

وكان قد إلتقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بفريق إتحاد المعاهد الثقافية الوطنية الأوروبية " يونيك " ، والذى ضم كل من إيزابيلا بوماريتو مدير المشروع ، ورامى دسوقى المدير المالى والإدارى ، وريم فؤاد مسئول التواصل والعلاقات العامة ، والدكتور بدوى إسماعيل مستشار جامعة الأقصر ، وذلك بحضور الدكتور أحمد فرمان مستشار المحافظة للسياحة والأثار والهوية البصرية ، والمهندسة دينا إبراهيم مسئول التعاون الدولى.

ويأتى ذلك فى إطار حرص المحافظة على الترويج والتسويق السياحى الذى يليق بعاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية كأفضل مشتى عالمى.

وقد تناول اللقاء استعراض تفاصيل قيام الإتحاد الأوروبى بالتعاون مع اتحاد المعاهد الثقافية الأوروبية بفتح باب التقديم لمنح الدعوة المفتوحة للأفراد والمؤسسات الفنية والثقافية المصرية لتنفيذ مشاريعهم الفنية بمصر فى مجالات مثل الموسيقى والسينما والفنون البصرية والتصوير الفوتوغرافى والتصميم والحرف اليدوية والأدب والإقتصاد الإبداعى والمسرح والرقص وغيرها من المجالات الفنية الأخرى.