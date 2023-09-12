وزير الصحة الليبي يفجر مفاجأة بشأن عدد ضحايا إعصار دانيال

أعرب وزير الصحة بالحكومة الليبية‬⁩، عثمان عبد الجليل، عن توقعات بارتفاع عدد عدد ضحايا اعصار دانيال الذي اجتاح شرق البلاد إلى 10 آلاف شخص، مطالبا الدول الصديقة بالمساعدة في الإنقاذ، وفقا لتصريحات وسائل اعلام ليبية

وأكد الوزير الليبي وجود كثير من الأحياء لم تتمكن فرق الانقاذ من الوصول إليها، موضحا أن الأوضاع في درنة تزداد مأساوية ولا توجد إحصاءات نهائية لأعداد ⁧‫الضحايا‬.



وسجلت ليبيا وفاة أكثر من ألفى شخص وفقدان 7 آلاف آخرين شرقى البلاد حيث سجلت ليبيا أكبر عدد من الضحايا والمفقودين جراء إعصار دانيال الذى دمر جزءا كبيرا من المدينة، فى ظل تأكيد عن اختفاء قرى كاملة داخل مدينة درنة بسبب ارتفاع منسوب المياه بشكل كبير.