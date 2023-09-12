وزير خارجية تونس يبحث مع مسئول بالناتو العلاقات المشتركة

بحث وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار، بمقرّ الوزارة، مع خافيير كولومينا الأمين العامّ المساعد لمنظّمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) المكلّف بالشؤون السياسية وسياسة الأمن والمبعوث الخاصّ للأمين العامّ للمنظّمة لجنوب القوقاز وآسيا الوسطي، التعاون بين الجانبين.



كما بحث الوزير -وفق بيان لوزارة الخارجية التونسية- مع الأمين العامّ المساعد للناتو- الذي يؤدّي زيارة عمل إلى إلى تونس خلال الفترة من 11 إلى 13 سبتمبر الجاري- واقع وآفاق علاقات الشراكة والتعاون بين تونس والمنظّمة على الصعيدين الثنائي والإقليمي، والسبل الكفيلة بمزيد تطويرها.



وجرى -خلال اللقاء- تبادل وجهات النظر حول المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.