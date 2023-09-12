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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

فرص استثمارية واعدة.. انطلاق النسخة الأولى من منتدى الاستثمار البيئي والمناخي| اليوم

وزيرة البيئة
وزيرة البيئة

تنطلق النسخة الأولى من منتدى الاستثمار البيئي والمناخي في مصر، اليوم الثلاثاء، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، في العاصمة الإدارية الجديدة.

ومن المقرر أن يفتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، المنتدى، بمشاركة عدد كبير من الوزراء والمسؤولين ورؤساء الهيئات الاقتصادية والرقابية المختلفة، وقيادات كبرى الشركات العاملة بأنشطة اقتصادية متنوعة.

ومن جهتها، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة -في بيان- أن المنتدى يهدف إلى عرض حزمة من الفرص الاستثمارية الواعدة للقطاع الخاص في عدة مجالات، منها الطاقة المستدامة، وتدوير المخلفات، والسياحة البيئية، والاقتصاد القائم على أساس حيوي، والزراعة المستدامة وإنتاج الغذاء، وأيضا التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة، وعرض الرؤى والمقترحات في سبيل نمو الاستثمار البيئي، مشيرة إلى أنه سيتم عقد جلسات قطاعية لرفع الوعي بالفرص الواعدة لشباب الخريجين ورواد الأعمال في مجال تغير المناخ.

ويجرى تنظيم المنتدى، بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) من خلال مشروع "النمو الأخضر الشامل في مصر"، وبتمويل من الوكالة السويسرية للتنمية - حكومة سويسرا.

ومن المقرر أن يعكس المنتدى، جهود اليونيدو والمشروع، بالتعاون مع الحكومة المصرية؛ لتنمية صناعية شاملة ومستدامة في مصر، والانتقال إلى اقتصاد دائري أخضر وشامل، من خلال تعزيز استحداث فرص الأعمال الخضراء والعمل على نموها، بالإضافة إلى تحقيق الاستدامة البيئية في القطاعات الصناعية الرئيسية.

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