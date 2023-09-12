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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخارجية الروسية: جروسي "لا يروي القصة كاملة" بشأن أسلحة اليورانيوم المنضب

صدى البلد

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إنه من غير المقبول أن يقوم المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، طوعا أو كرها، بالتغاضي عن جوانب معينة من مشكلة ذخائر اليورانيوم المنضب.


ولفتت المتحدثة الروسية -عبر قناتها على تطبيق "تليجرام"- إلى تصريح جروسي بأن استخدام ذخيرة اليورانيوم المنضب لا يؤدي إلى عواقب إشعاعية كبيرة.


وأضافت : "السيد جروسي، بالطبع، محق في قوله إنه لا توجد عواقب إشعاعية كبيرة من وجهة نظر "السلامة النووية". ولكنها شددت على أنه "من الواضح أيضًا أنه لا يروي القصة بأكملها. إن إبقاء المشكلة هادئة، طوعيًا أو غير طوعي، أمر غير مقبول".


وأشارت إلى أن اليورانيوم المنضب، وهو معدن ثقيل، خطير للغاية على البشر والبيئة من حيث السمية الكيميائية.


وتابعت "من المؤسف أن جروسي لم يكمل تعليقه بالاعتراف بأنه أثناء اختراق الدرع، يسخن قضيب اليورانيوم المنضب ويمكن أن يشتعل. والأسوأ من ذلك في هذا المعنى هو آثار بطانة الشحنة التي على شكل اليورانيوم المنضب". 


واختتمت زاخاروفا "ربما يكون هذا خارج نطاق خبرة جروسي كرئيس للوكالة الدولية للطاقة الذرية. يجب توجيه هذا السؤال إلى الكيميائيين، الذين سيخبروننا عن الآثار الضارة لتراكم المعادن الثقيلة على البيئة وصحة الإنسان".

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