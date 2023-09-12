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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تقترب من المليون جنيه.. تفاصيل جوائز المشروعات الخضراء الذكية في أسوان

صدى البلد

ترأس أشرف عطية محافظ أسوان، اللجنة التنفيذية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، لتقييم المشروعات التي تقدمت عبر المنصة الإلكترونية للمحافظة، وبحث سبل اختيار الأفضل من المشروعات المقدمة ليتطابق مع المعايير المنظمة للمسابقة.

جاء ذلك في حضور كلا من: الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، والدكتور لؤي سعد الدين نائب رئيس جامعة أسوان، والدكتور محمد عبد الفتاح، والدكتورة نورهان عمر ممثلي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وناهد فؤاد ممثلة وزارة الاتصالات، وممدوح السيد ممثل وزارة البيئة، وممثلي المجلس القومي للمرأة، والقيادات التنفيذية.

وأكد أشرف عطية- خلال الاجتماع- ضرورة تكامل عمل اللجنة المختصة بالمحافظة، مع كافة الجهات؛ للعمل بروح الفريق الواحد، لحصر كل الأفكار لاختيار الأفضل من المشروعات المقدمة بإجمالي 55 مشروعا مكتملا ومطابقا للمعايير المنظمة للمسابقة في الـ 6 فئات حيث سيتم اختيار 3 مشروعات من كل فئة ليتم تصعيد 18 مشروعا للجنة العليا، وعرضها عليها وذلك لاختيار المشروعات الفائزة، والمشاركة في مؤتمر المناخ ( كوب- 28)، والذي سيعقد بدولة الإمارات، حيث تم رصد جوائز مالية للمشروعات الفائزة تبدأ من 250 ألف جنيه وحتى 750 ألف جنيه.

ووجه بأهمية أن تحقق هذه المشروعات التنمية المستدامة والصالح العام والإبداع، وتعظيم هذه المشاريع بدعمها بكافة مقومات النجاح، على أن يتم تدريب أصحاب المشروعات التي سيتم تصعيدها على كيفية العرض بشكل ناجح ومقنع؛ حتى يتسنى الظهور بالمظهر المشرف والراقي، والذي يسهم في المنافسة على الجوائز الأولى والمراكز المتقدمة.

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