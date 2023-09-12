اليوم.. منتخب مصر يستعد لمواجهة تونس على استاد الدفاع الجوي

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، لمواجهة منتخب تونس، في الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء، على استاد الدفاع الجوي.

وكان المنتخب قد اختتم تدريباته، أمس الإثنين؛ استعدادا للمباراة، حيث بدأ المران بتدريبات بدنية تحت إشراف الجهاز الفني للمنتخب بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، تلتها تقسيمة في نهاية المران.

وأدى أحمد فتوح تدريبات تأهيلية؛ لشعوره بآلام، وذلك تحت إشراف الجهاز الطبي للمنتخب بقيادة محمد أبو العلا.

وشهد حازم إمام، عضو اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب الأول، المران؛ للاطمئنان على الترتيبات النهائية قبل مباراة تونس.