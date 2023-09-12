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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

وزير الشباب ومحافظ القاهرة يفتتحان أعمال تطوير استاد المحافظة في حي السلام

صدى البلد

افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وخالد عبد العال محافظ القاهرة، أعمال رفع كفاءة وتطوير استاد محافظة القاهرة بحي السلام.

وأكد خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن افتتاح هذا الصرح الرياضي والاجتماعي يأتي متواكبًا مع ما تشهده الدولة المصرية من إنجازات تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن اهتمام القيادة السياسية بتطوير المنشآت الرياضية يجسد رؤيتها في الاهتمام بالشباب والنشء وتنمية قدراتهم من خلال أنشطة تعود عليهم بالنفع وتجعل الرياضة أسلوب حياة بالنسبة لهم، بالإضافة إلى اكتشاف المواهب المتميزة رياضيا وتأهيلها للمشاركة في البطولات والمسابقات.

وأضاف خالد عبد العال أن محافظة القاهرة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وجميع أجهزة الدولة تسعى لتقديم كافة الخدمات الرياضية والطبية والثقافية والاجتماعية للمواطنين، مشيرًا إلى أن أجهزة المحافظة لا تدخر جهدا في دعم الشباب وتوفير الملاعب الرياضية وإنشاء وتطوير مراكز الشباب بمختلف أحياء العاصمة.

وثمَّن محافظ القاهرة جهود وزارة الشباب والرياضة في تطويره هذه المنشأة الرياضية التي تضاف إلى رصيد إنجازاتها المساندة والداعمة لأعمال تطوير منظومة الشباب والرياضة بمحافظة القاهرة وعلى مستوى الجمهورية بأكملها من إنشاءات ورفع كفاءة داخل مراكز الشباب والأندية لخدمة الشباب الذين هم مستقبل مصر وأملها.

وشملت أعمال تطوير الاستاد إحلال وتجديد شبكة المرافق الخاصة بالموقع بالكامل "كهرباء، ومياه، وصرف، وغاز، وتليفونات"، وإنشاء مسار (تراك) نجيل صناعي حول ملعب كرة القدم، بالإضافة إلى إنشاء مبنى دار مناسبات، وملعب متعدد الأغراض، وملعب نجيل صناعي، وملعبي بادل تنس، ونادى صحي (صالة لياقة بدنية)، ومنطقة أطفال، كما تم تطوير السور بالكامل، واستاد كرة القدم والمنطقة المحيطة به، ورفع كفاءة حمام السباحة، وصالة الألعاب المتعددة، وتطوير جميع غرف اللاعبين بالاستاد، إلى جانب إعادة تخطيط وتنفيذ ممرات داخلية وأعمال اللاند سكيب.

شهد الحفل الدكتور إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، وسيد حزين مدير مديرية الشباب والرياضة، وإيهاب ذهني رئيس حي السلام أول، وعدد من قيادات المحافظة وزارة الشباب والرياضة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

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