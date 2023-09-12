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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير خارجية تونس يبحث مع المفوضة الأوروبية تعزيز التعاون في مجال الهجرة

وزير الشؤون الخارجية
وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج

بحث نبيل عمار وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، في مكالمة هاتفية، مع إيلفا جوهانسون المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية، سبل تنفيذ مختلف النقاط المتعلقة بتعزيز التعاون في مجال التصرف في الهجرة والتنقل المنصوص عليها في مذكرة التفاهم حول الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين تونس والاتحاد الأوروبي، المبرمة بين الطرفين في 16 يوليو الماضي.

ونوّه الجانبان- بهذه المناسبة- بالديناميكية الجديدة التي تشهدها علاقات الشراكة التونسية الأوروبية، مؤكدين الرغبة التي تحدوهما في المضي قدما نحو تعزيزها وإثرائها في جميع المجالات.

وكانت هذه المحادثة مناسبة تم خلالها التطرق إلى مسألة الهجرة غير الشرعية والتحديات المطروحة بسبب تفاقم هذه الظاهرة. 

وفي هذا الإطار، ذكّر الوزير بالموقف التونسي الذي يؤكد ضرورة اعتماد مقاربة شاملة لمعالجة الأسباب العميقة لهذه الظاهرة ، مشيرا إلى أن التعافي الاقتصادي وإرساء دعائم التنمية المستدامة ستظل الضمان الأكثر نجاعة للحد منها.

وأبرز الوزير -بهذه المناسبة- المجهودات المبذولة من قبل القوات التونسية لحماية حدودها والتصدي لظاهرة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، مؤكدا أن تونس ستواصل الاضطلاع بمسؤولياتها في هذا الصدد بالاعتماد على مواردها الذاتية والتعاون مع شركائها. 

كما تطرق الجانبان إلى مسألة تسهيل التنقل والهجرة الشرعية إلى البلدان الأوروبية من خلال إضفاء المرونة اللازمة على إجراءات منح التأشيرة للتونسيين.

ووعدت المسئولة الأوروبية بالتأكيد على البلدان الأعضاء بأهمية إيلاء العناية اللازمة لهذه المسألة.

كما جددت المسؤولة الأوروبية حرص الشريك الأوروبي على مواصلة دعم وتعزيز قدرات الجانب التونسي في مجال حماية الحدود والتصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية ولاسيما تعزيز التعاون في مجال مكافحة شبكات الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.

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