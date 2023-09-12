التجمع الإسلامي بموريتانيا: مؤتمر الأوقاف عالج مواضيع مهمة تعد من فقه العصر

أشاد الدكتور أحمد النحوي مسئول العلاقات الدولية بالتجمع الثقافي الإسلامي في موريتانيا والمحاضر بجامعة نواكشوط، بالجهود الكبرى التي تبذلها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في سبيل نشر قيم الاعتدال والوسطية.

وقال النحوي- في بيان لوزارة الأوقاف- إن مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية هذا العام، عالج مواضيع مهمة تعتبر من فقه العصر، ومن الأدوات الضرورية من أجل مواءمة الخطاب الديني مع متطلبات العصر.

ونوه بالدور الكبير الذي يبذله الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، مشيرا إلى أن المؤتمر استطاع أن يجمع كل القيادات الدينية المؤثرة في العالم الإسلامي، مشيدا بوثيقة القاهرة وما صدر فيها من توصيات هامة.