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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الحكومة المكسيكية تحقق أكبر عجز في الميزانية خلال عام الانتخابات العامة 2024

صدى البلد

قال محللون، إن خطة الحكومة المكسيكية لتحقيق أكبر عجز في الميزانية منذ عقود خلال عام الانتخابات العامة 2024 قد تضغط على المالية العامة وتهدد في النهاية تصنيفها الائتماني.

وفي خطة ميزانيتها، توقعت الحكومة يوم الجمعة أن يتسع العجز من 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام إلى 4.9% العام المقبل، حيث تستعد البلاد لانتخاب خليفة للرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور.

وسيغطي قسم كبير من الإنفاق الإضافي نفقات أكبر على البرامج الاجتماعية وتمويل مشاريع البنية التحتية الرائدة التي ينفذها لوبيز أوبرادور، وخاصة ما يسمى قطار المايا، وهو خط سكة حديد رئيسي جديد في جنوب شرق المكسيك.

وقد واصل حتى الآن مراقبة الإنفاق من خلال تقليص حجم أجزاء من الولاية التي يراها غير ضرورية وتقليص رواتب القطاع العام، لكنه يخفف القيود قبل الانتخابات.

وقالت باتريشيا تيرازاس، عضو حزب العمل الوطني المعارض الذي ينتمي إلى يمين الوسط وعضو في اللجنة المالية بمجلس النواب بالكونغرس: 'إنها ميزانية انتخابية للغاية'.

ودعم لوبيز أوبرادور الأسبوع الماضي عمدة مكسيكو سيتي السابقة كلوديا شينباوم كمرشحة حزبه لخلافته. لا يمكن للرؤساء المكسيكيين أن يخدموا إلا لفترة ولاية واحدة مدتها ست سنوات.

وتشير البيانات التاريخية إلى أن العجز المتوقع في الميزانية لعام 2024 سيكون الأعلى منذ عام 1988 كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.

ارتفع عائد السندات المكسيكية لأجل 10 سنوات بمقدار 17 نقطة أساس يوم الاثنين، مما يعكس ما قالت المحللة غابرييلا سيلر من Banco Base إنها توقعات بشأن احتمال ارتفاع الاقتراض.

ومع ذلك، ارتفعت عملة البيزو بأكثر من 1.5% مقابل الدولار، مما أدى إلى ارتفاع عملات أمريكا اللاتينية.

ومع وصول سعر الفائدة القياسي للبنك المركزي إلى 11.25%، يتعين على الحكومة المكسيكية بالفعل دفع المزيد لإصدار الديون، وقد ارتفع العائد على سنداتها لمدة 10 سنوات لشهر مايو 2031 بمقدار 100 نقطة أساس منذ 21 يوليو، وفقًا لبيانات LSEG Eikon.

رفع بنك المكسيك أسعار الفائدة إلى أعلى مستوياتها التاريخية لمكافحة ضغوط الأسعار المرتفعة وأشار إلى أنه سيبقيها مرتفعة لفترة طويلة، مما يضغط على النمو. ويبلغ معدل التضخم الآن أقل من 5%، لكنه يظل أعلى بكثير من هدف البنك البالغ 3%.

ومن المفترض أن تعزز خطط الإنفاق الحكومية المرتفعة ثاني أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية، والذي فاق التوقعات هذا العام، مما يزيد التوقعات لعام 2024.

ومع ذلك، قد يؤدي ذلك أيضًا إلى إبطاء عملية السيطرة على التضخم، وبالتالي إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، كما قال ألبرتو راموس، الخبير الاقتصادي في بنك جولدمان ساكس.

وقال راموس في مذكرة بحثية: 'من خط الأساس التوسعي هذا، فإن الانزلاقات المالية (التي قد تؤدي إلى عجز في الميزانية بنحو 6٪ من الناتج المحلي الإجمالي) يمكن أن تؤدي إلى خفض التصنيف السيادي، خاصة إذا تباطأ النمو بشكل واضح'.

وكان بعض الاقتصاديين الآخرين متفائلين إلى حد معقول.

وقال راؤول فيليز، الخبير الاقتصادي في مركز CIDE للأبحاث في مكسيكو سيتي، إنه نظرًا لأن المكسيك - على عكس العديد من الحكومات - واصلت خفض الإنفاق خلال جائحة كوفيد-19، فإن لديها الآن بعض المساحة المالية للمناورة خلال عام الانتخابات.

وقال: 'الأمر ليس مقلقاً، بصراحة تامة'.

وأشار أيضًا إلى أنه نظرًا لأن عجز الحساب الجاري في المكسيك أقل بكثير حاليًا من الاستثمار الأجنبي المباشر، فهناك مجموعة من الطلب غير المستغل في الاقتصاد يمكن للحكومة تعويضه مؤقتًا من خلال زيادة الإنفاق.

لكن فيليز قال إنه سيتعين عليها السيطرة على الإنفاق عاجلاً أم آجلاً، ومن المرجح أن تحتاج إلى تفعيل الإصلاح المالي في الحكومة المقبلة للقيام بذلك على نحو مستدام.

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