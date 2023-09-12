أخبار العالم | حفتر يشكر السيسي .. هزة جديدة تضرب المغرب والوفيات ترتفع .. زعيم كوريا الشمالية في قلب روسيا

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري خلال الساعات القليلة الماضية، عددًا كبيرًا من الأخبار والموضوعات المهمة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، نفرد أبرزها في التقرير التالي:
ارتفاع عدد ضحايا زلزال المغرب ليتجاوز 2800 والناجون يخيمون في العراء
خيم القرويون في أجزاء من المغرب التي دمرها أكبر زلزال تشهده البلاد منذ أكثر من قرن، في الخارج لليلة الرابعة يوم الاثنين، فيما ارتفع عدد القتلى إلى أكثر من 2800 شخص.
وزير خارجية تونس يبحث مع المفوضة الأوروبية تعزيز التعاون في مجال الهجرة
بحث نبيل عمار وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، في مكالمة هاتفية، مع إيلفا جوهانسون المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية، سبل تنفيذ مختلف النقاط المتعلقة بتعزيز التعاون في مجال التصرف في الهجرة والتنقل المنصوص عليها في مذكرة التفاهم حول الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين تونس والاتحاد الأوروبي
زعيم كوريا الشمالية في قلب روسيا وسط تحذيرات أمريكية من بيع الأسلحة
ذكرت وسائل إعلام يابانية، اليوم الثلاثاء، أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون وصل إلى روسيا لإجراء ما قال الكرملين إنها ستكون مناقشة شاملة مع الرئيس فلاديمير بوتين
الحكومة المكسيكية تحقق أكبر عجز في الميزانية خلال عام الانتخابات العامة 2024
قال محللون يوم الاثنين إن خطة الحكومة المكسيكية لتحقيق أكبر عجز في الميزانية منذ عقود خلال عام الانتخابات العامة 2024 قد تضغط على المالية العامة وتهدد في النهاية تصنيفها الائتماني.
زلزال المغرب .. ارتفاع عدد الوفيات إلى 2862 والمصابين لـ 2562
أعلنت وزارة الداخلية المغربية، أن عدد الوفيات الذي خلفته الهزة الأرضية العنيفة التي ضربت عددا من مدن وأقاليم المغرب ارتفع إلى 2862 شخصا، تم دفن 2854 منهم، فيما وصل عدد الجرحى إلى 2562 شخصا. وأضاف بيان بأن، عدد الوفيات بلغ 1604 بإقليم الحوز، و976 بإقليم تارودانت، وحالة واحدة بإقليم الصويرة. في حين لم…
أمير الكويت وولي عهده يعزيان ليبيا في ضحايا الفيضانات
أكد أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وولي عهدة الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح تضامن دولة الكويت الكامل مع دولة ليبيا حكومة وشعبا في مواجهة تداعيات الكارثة الطبيعية "الفيضانات"، التي اجتاحت عدة مدن وقرى شرقي ليبيا، وأسفرت عن سقوط المئات من الضحايا والمصابين. وأعربا - في برقيتين أرسلتا إلى…
زيادة أمن سلسلة التوريد التجارية في مطار بغداد الدولي
اتخذ العراق خطوةً كبيرةً لتعزيز أمن سلسلة التوريد التجارية؛ مع تسهيل التدفق السلس للتجارة المشروعة، حيث تعاونت السلطات العراقية مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) لتنفيذ برنامج مراقبة الحاويات (CCP) لفريق المسافرين والبضائع الحدودي (PCBT) بالتعاون الوثيق مع المنظمة العالمية للجمارك ….
الخارجية الروسية: جروسي "لا يروي القصة كاملة" بشأن أسلحة اليورانيوم المنضب
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إنه من غير المقبول أن يقوم المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، طوعا أو كرها، بالتغاضي عن جوانب معينة من مشكلة ذخائر اليورانيوم المنضب. ولفتت المتحدثة الروسية -عبر قناتها على تطبيق "تليجرام"- إلى تصريح جروسي بأن استخدام..
الرئيس التونسي: الحق في التعليم يجب أن توفره الدولة بالمساواة للجميع
أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن التعليم العمومي هو الأساس، وأن الحق في التعليم لا بد أن توفره الدولة للجميع على قدم المساواة، وهو ما ينص عليه الدستور. جاء ذلك خلال اجتماع قيس سعيد بكل من محمد علي البوغديري وزير التربية التونسي، والمنصف بوكثير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ونزار بن ناجي وزير تكنولوجيات ..
الجزائر: توجيه 3 طائرات مساعدات لوجستية ومادية للمناطق المتضررة من زلزال المغرب
أعلنت الجزائر، إرسال مساعدة لوجستية ومادية عاجلة إلى المغرب، وذلك في إطار إعلانها في وقت سابق عن استعدادها لتوفير المساعدات للشعب المغربي الشقيق؛ من أجل مواجهة آثار الزلزال العنيف. وبعد إعلان وزير العدل المغربي، قبول المساعدات الجزائرية؛ أمرت السلطات العليا في الجزائر- نقلا عن التلفزيون الجزائري الرسمي-….
وزير الصحة الليبي يفجر مفاجأة بشأن عدد ضحايا إعصار دانيال
أعرب وزير الصحة بالحكومة الليبية، عثمان عبد الجليل، عن توقعات بارتفاع عدد عدد ضحايا اعصار دانيال الذي اجتاح شرق البلاد إلى 10 آلاف شخص
على متن قطاره الخاص .. زعيم كوريا الشمالية يسافر إلى روسيا
رصدت وسائل الإعلام الكورية الشمالية الزعيم كيم يونج أون وهو يغادر العاصمة بيونج يانج، متوجها إلى روسيا، حيث من المقرر أن يلتقى الرئيس فلاديمير بوتين.
وزير خارجية تونس يبحث مع مسئول بالناتو العلاقات المشتركة
بحث وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار، بمقرّ الوزارة، مع خافيير كولومينا الأمين العامّ المساعد لمنظّمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) المكلّف بالشؤون السياسية وسياسة الأمن والمبعوث الخاصّ للأمين العامّ للمنظّمة لجنوب القوقاز وآسيا الوسطي، التعاون بين الجانبين. كما بحث الوزير -وفق …
مالي.. متمردو حركات أزواد يعلنون الحرب على المجلس العسكري
أعلن متمردون سابقون من تنسيقية حركات أزواد في شمال مالي أنهم في زمن حرب مع المجلس العسكري، الذي يحكم البلاد منذ عام 2020.
المشير حفتر يشكر مصر ويشيد بتوجيهات السيسي لإرسال فرق الإنقاذ إلى ليبيا| فيديو
أعرب القائد العام للجيش الليبى، المشير خليفة حفتر عن شكره وتقديره إلى مصر وكل الأطراف الدولية التي ساهمت فى التخفيف من معاناة المتضررين، ومد يد العون والمساعدة من أبناء الشعب الليبى
زلزال جديد يضرب المغرب بقوة 3.3 ريختر
كشف مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، صباح اليوم الثلاثاء، عن أن هزة أرضية ارتدادية ء بقوة 3.3 درجة على مقياس ريختر ضربت المغرب على عمق 10 كيلومترات.
ولي العهد السعودي يصل إلى سلطنة عمان في زيارة خاصة
وصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى العاصمة العمانية مسقط، صباح اليوم الثلاثاء، في زيارة خاصة، يلتقي فيها السلطان هيثم بن طارق سلطان عٌمان، وفقا لـ وكالة الأنباء السعودية.
جرائم حرب .. القوات الأوكرانية تقصف أراضي دونيتسك 108 مرات
أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 108
الأمم المتحدة تحذر من ارتفاع إنتاج الكوكايين في كولومبيا
قال مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يوم الاثنين إن محاصيل الكوكا في كولومبيا غطت 230 ألف هكتار (568 ألف فدان) في عام 2022، بزيادة 13٪ عن عام 2021
العاصفة مارجوت تتحول إلى إعصار وتهدد جزر الرأس الأخضر
قال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير في أحدث تحذيراته، الاثنين، إن العاصفة مارجوت اشتدت لتصبح إعصارًا ومن المتوقع أن تزداد قوتها خلال الـ 48 ساعة القادمة.
البنتاجون: الولايات المتحدة توافق على بيع نظام الدفاع الجوي والصاروخي إلى بولندا
اعلن البنتاغون، الاثنين، عن أن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على البيع المحتمل لنظام قيادة قتالي متكامل للدفاع الجوي والصاروخي لبولندا بتكلفة تقدر بأربعة مليارات دولار.
تعليق حركة المرور على جسر القرم مؤقتًا
أعلن مقر عمليات تشغيل جسر القرم، صباح اليوم الثلاثاء، تعليق حركة المرور على الجسر مؤقتًا، وفقا لوسائل اعلام روسية.
تركيا ترسل ثلاث طائرات إنقاذ ومساعدات إنسانية إلى ليبيا
اعلنت وزارة الخارجية التركية إن تركيا سترسل ثلاث طائرات لنقل فريق إنقاذ ومساعدات إنسانية إلى ليبيا، بعد أن أدى فيضان هائل ناجم عن أمطار غزير
مصر بذلت جهودا لأجل الأعمار.. السفير أشرف سويلم: لا سلام بدون تنمية
شارك السفير أشرف سويلم مساعد وزير الخارجية للمنظمات والتجمعات الافريقية ونقطة الاتصال المصرية في الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء، في الاجتماع السنوي لمجتمع التخطيط الإنمائي الوطني المنبثق ...
بسبب الإعصار دانيال .. أكثر من 3000 عائلة ليبية تعيش في العراء
اعلن مجلس مدينة البيضاء الليبية عن عدد العائلات المغربية التي فقدت منازلها والتي تجاوزت أكثر من 3000 عائلة بسبب الفيضانات التي اجتاحت البلاد نتيجة اعصار دانيال
خلال رسالة لـ بوتين.. رئيس نيكاراجوا: الانتخابات في روسيا بلا عيوب
بعث الرئيس النيكاراغوي، دانييل أورتيجا، رسالة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تتعلق بتنظيم الانتخابات في روسيا وتصفها بأنها “كانت دون عيوب”.
وزير دفاع إسرائيل: حزب الله ولبنان سيدفعان الثمن باهظًا حال الوصول لصراع عسكري
حذر وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، اليوم الاثنين، من أن حزب الله ولبنان سيدفعان الثمن باهظًا في حال الوصول إلى صراع عسكري .
الجيش الليبي: 6 آلاف مفقود بسبب إعصار دانيال
كشف المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، الاثنين، عن أن ما بين خمسة إلى ستة آلاف شخص فقدوا في شرق ليبيا بسبب الفيضانات التي تسببت فيها الاعصار دانيال، وفقا لوكالة "سبوتنيك" الإخبارية الروسية. وقال المسماري، في بيان، إن: "ما بين خمسة إلى ستة آلاف شخص مفقودين في درنة بسبب الفيضانات"