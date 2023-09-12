أخبار العالم | حفتر يشكر السيسي .. هزة جديدة تضرب المغرب والوفيات ترتفع .. زعيم كوريا الشمالية في قلب روسيا

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري خلال الساعات القليلة الماضية، عددًا كبيرًا من الأخبار والموضوعات المهمة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، نفرد أبرزها في التقرير التالي:

خيم القرويون في أجزاء من المغرب التي دمرها أكبر زلزال تشهده البلاد منذ أكثر من قرن، في الخارج لليلة الرابعة يوم الاثنين، فيما ارتفع عدد القتلى إلى أكثر من 2800 شخص.

بحث نبيل عمار وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، في مكالمة هاتفية، مع إيلفا جوهانسون المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية، سبل تنفيذ مختلف النقاط المتعلقة بتعزيز التعاون في مجال التصرف في الهجرة والتنقل المنصوص عليها في مذكرة التفاهم حول الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين تونس والاتحاد الأوروبي

ذكرت وسائل إعلام يابانية، اليوم الثلاثاء، أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون وصل إلى روسيا لإجراء ما قال الكرملين إنها ستكون مناقشة شاملة مع الرئيس فلاديمير بوتين

قال محللون يوم الاثنين إن خطة الحكومة المكسيكية لتحقيق أكبر عجز في الميزانية منذ عقود خلال عام الانتخابات العامة 2024 قد تضغط على المالية العامة وتهدد في النهاية تصنيفها الائتماني.

أعلنت وزارة الداخلية المغربية، أن عدد الوفيات الذي خلفته الهزة الأرضية العنيفة التي ضربت عددا من مدن وأقاليم المغرب ارتفع إلى 2862 شخصا، تم دفن 2854 منهم، فيما وصل عدد الجرحى إلى 2562 شخصا. وأضاف بيان بأن، عدد الوفيات بلغ 1604 بإقليم الحوز، و976 بإقليم تارودانت، وحالة واحدة بإقليم الصويرة. في حين لم…

أكد أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وولي عهدة الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح تضامن دولة الكويت الكامل مع دولة ليبيا حكومة وشعبا في مواجهة تداعيات الكارثة الطبيعية "الفيضانات"، التي اجتاحت عدة مدن وقرى شرقي ليبيا، وأسفرت عن سقوط المئات من الضحايا والمصابين. وأعربا - في برقيتين أرسلتا إلى…

اتخذ العراق خطوةً كبيرةً لتعزيز أمن سلسلة التوريد التجارية؛ مع تسهيل التدفق السلس للتجارة المشروعة، حيث تعاونت السلطات العراقية مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) لتنفيذ برنامج مراقبة الحاويات (CCP) لفريق المسافرين والبضائع الحدودي (PCBT) بالتعاون الوثيق مع المنظمة العالمية للجمارك ….

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إنه من غير المقبول أن يقوم المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، طوعا أو كرها، بالتغاضي عن جوانب معينة من مشكلة ذخائر اليورانيوم المنضب. ولفتت المتحدثة الروسية -عبر قناتها على تطبيق "تليجرام"- إلى تصريح جروسي بأن استخدام..

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن التعليم العمومي هو الأساس، وأن الحق في التعليم لا بد أن توفره الدولة للجميع على قدم المساواة، وهو ما ينص عليه الدستور. جاء ذلك خلال اجتماع قيس سعيد بكل من محمد علي البوغديري وزير التربية التونسي، والمنصف بوكثير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ونزار بن ناجي وزير تكنولوجيات ..

أعلنت الجزائر، إرسال مساعدة لوجستية ومادية عاجلة إلى المغرب، وذلك في إطار إعلانها في وقت سابق عن استعدادها لتوفير المساعدات للشعب المغربي الشقيق؛ من أجل مواجهة آثار الزلزال العنيف. وبعد إعلان وزير العدل المغربي، قبول المساعدات الجزائرية؛ أمرت السلطات العليا في الجزائر- نقلا عن التلفزيون الجزائري الرسمي-….

أعرب وزير الصحة بالحكومة الليبية‬⁩، عثمان عبد الجليل، عن توقعات بارتفاع عدد عدد ضحايا اعصار دانيال الذي اجتاح شرق البلاد إلى 10 آلاف شخص

رصدت وسائل الإعلام الكورية الشمالية الزعيم كيم يونج أون وهو يغادر العاصمة بيونج يانج، متوجها إلى روسيا، حيث من المقرر أن يلتقى الرئيس فلاديمير بوتين.

بحث وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار، بمقرّ الوزارة، مع خافيير كولومينا الأمين العامّ المساعد لمنظّمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) المكلّف بالشؤون السياسية وسياسة الأمن والمبعوث الخاصّ للأمين العامّ للمنظّمة لجنوب القوقاز وآسيا الوسطي، التعاون بين الجانبين. كما بحث الوزير -وفق …

أعلن متمردون سابقون من تنسيقية حركات أزواد في شمال مالي أنهم في زمن حرب مع المجلس العسكري، الذي يحكم البلاد منذ عام 2020.

أعرب القائد العام للجيش الليبى، المشير خليفة حفتر عن شكره وتقديره إلى مصر وكل الأطراف الدولية التي ساهمت فى التخفيف من معاناة المتضررين، ومد يد العون والمساعدة من أبناء الشعب الليبى

كشف مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، صباح اليوم الثلاثاء، عن أن هزة أرضية ارتدادية ء بقوة 3.3 درجة على مقياس ريختر ضربت المغرب على عمق 10 كيلومترات.

وصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى العاصمة العمانية مسقط، صباح اليوم الثلاثاء، في زيارة خاصة، يلتقي فيها السلطان هيثم بن طارق سلطان عٌمان، وفقا لـ وكالة الأنباء السعودية.

أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 108

قال مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يوم الاثنين إن محاصيل الكوكا في كولومبيا غطت 230 ألف هكتار (568 ألف فدان) في عام 2022، بزيادة 13٪ عن عام 2021

قال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير في أحدث تحذيراته، الاثنين، إن العاصفة مارجوت اشتدت لتصبح إعصارًا ومن المتوقع أن تزداد قوتها خلال الـ 48 ساعة القادمة.

اعلن البنتاغون، الاثنين، عن أن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على البيع المحتمل لنظام قيادة قتالي متكامل للدفاع الجوي والصاروخي لبولندا بتكلفة تقدر بأربعة مليارات دولار.

أعلن مقر عمليات تشغيل جسر القرم، صباح اليوم الثلاثاء، تعليق حركة المرور على الجسر مؤقتًا، وفقا لوسائل اعلام روسية.

اعلنت وزارة الخارجية التركية إن تركيا سترسل ثلاث طائرات لنقل فريق إنقاذ ومساعدات إنسانية إلى ليبيا، بعد أن أدى فيضان هائل ناجم عن أمطار غزير

شارك السفير أشرف سويلم مساعد وزير الخارجية للمنظمات والتجمعات الافريقية ونقطة الاتصال المصرية في الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء، في الاجتماع السنوي لمجتمع التخطيط الإنمائي الوطني المنبثق ...

اعلن مجلس مدينة البيضاء الليبية عن عدد العائلات المغربية التي فقدت منازلها والتي تجاوزت أكثر من 3000 عائلة بسبب الفيضانات التي اجتاحت البلاد نتيجة اعصار دانيال

بعث الرئيس النيكاراغوي، دانييل أورتيجا، رسالة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تتعلق بتنظيم الانتخابات في روسيا وتصفها بأنها “كانت دون عيوب”.

حذر وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، اليوم الاثنين، من أن حزب الله ولبنان سيدفعان الثمن باهظًا في حال الوصول إلى صراع عسكري .

كشف المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، الاثنين، عن أن ما بين خمسة إلى ستة آلاف شخص فقدوا في شرق ليبيا بسبب الفيضانات التي تسببت فيها الاعصار دانيال، وفقا لوكالة "سبوتنيك" الإخبارية الروسية. وقال المسماري، في بيان، إن: "ما بين خمسة إلى ستة آلاف شخص مفقودين في درنة بسبب الفيضانات"