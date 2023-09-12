"حجر عثرة" في العلاقات.. رئيس كوريا الجنوبية يدعو الصين لكبح تهديدات بيونج يانج

قال الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، اليوم الثلاثاء، إنه دعا الصين إلى لعب دور «مسؤول» في كبح تهديدات كوريا الشمالية النووية والصاروخية، وذلك خلال لقائه مع رئيس الوزراء الصيني لي تشيانج الأسبوع الماضي.

ووفقا لوكالة "رويترز"، شدد يون على أن كوريا الشمالية يجب ألا تكون "حجر عثرة" في العلاقات الثنائية مع بكين لأنها تشكل "تهديدا وجوديا" لكوريا الجنوبية.

وأوضح في اجتماع لمجلس الوزراء بثه التلفزيون "بالإشارة إلى حتمية أن تصبح العلاقات بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان أكثر صلابة مع تزايد خطورة المشكلة النووية لكوريا الشمالية، فقد طلبت من الصين أن تلعب دورا مسؤولا في تنمية علاقاتنا الثنائية، وباعتبارها عضوا دائما في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

وأكد أيضا أنه ولي أبديا دعمهما للاستئناف المقرر هذا العام للقمة الثلاثية التي تضم اليابان.