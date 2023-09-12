من الجيم .. زيزو يستعرض لياقته البدنية بتمارين رياضية شاقة

شارك أحمد سيد زيزو نجم نادي الزمالك جمهوره صورة جديدة عبر حسابة بموقع تبادل الصور والفيديوهات"انستجرام" .



وظهر زيزو من الجيم و هو يستعرض لياقته البدنية بتمارين رياضية شاقة، مما حاز على إعجاب متابعيه.





ومن المقرر أن يلتقي بيراميدز مع الجيش الرواندي 17 من الشهر الجاري على أن يعود للقاهرة يوم 18.

فيما يواجه نادي الزمالك فريق أرتا سولار بطل جيبوتي 16 سبتمبر خارج الديار في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.





انطلاق بطولة الدوري 18 سبتمبر

وأقيمت مراسم سحب قرعة الدوري المصري موسم 2023-2024، والذي يحمل اسم دوري النيل بساحة الشعب في العاصمة الإدارية الجديدة، من أجل الاستعداد لانطلاق البطولة 18 سبتمبر الجاري.

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