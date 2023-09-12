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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بعد قليل | بدء جلسات محاكمة 3 متهمين بالتخلص من شاب في الزاوية الحمراء

صدى البلد

بعد قليل.. تنظر محكمة شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، أولى جلسات محاكمة 3 عاطلين لاتهامهم بإنهاء حياة شاب بالزاوية الحمراء بسبب خلافات مالية.

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البداية..

تلقت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة الزاوية الحمراء، بلاغًا يفيد بمصرع أحد الأشخاص، وانتقلت قوة أمنية من مباحث القسم، وعثرت على جثمان المجني عليه، مصابًا بعدة طعنات.


وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن المتهم استعان بأصدقائه لسرقة المجني عليه والاستيلاء منه علي مبلغ مالي  15 ألف جنيه وعندما رفض الأخير قام بطعنه ليلقي مصرعه في الحال، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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