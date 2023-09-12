زلزال بقوة 4.5 ريختر يضرب ألاسكا

أفاد مرصد الزلازل، اليوم الثلاثاء، بأن زلزالا بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر جنوب شرق تشيجينك ألاسكا.

كما أفاد المرصد بأن الزلزال وقع في الساعة 05:23:20 بتوقيت جرينتش.

وأضاف أن الزلزال وقع على عمق متر 169 كم جنوب شرق تشيجنيك، ألاسكا.