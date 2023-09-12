رياح قوية وأمطار..الأرصاد تحذر: عاصفة ترابية تضرب مصر

قدّمت الإعلامية داليا أيمن، تقريرًا عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023، في القاهرة والمحافظات.

واستعرض التقرير، المذاع عبر برنامج «صباح البلد»، الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء.



وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وجود نشاط للرياح سرعاته ما بين ال30 إلى 35 كم على الساعة، ويكون مثير لبعض الرمال والأتربة، خاصة فى جنوب القاهرة أو بعض المناطق منها، لافتة إلى أن تلك الرياح من الممكن أن تؤدي لاتخفاض الرؤية الأفقية، بالإضافة إلى انخفاض طفيف في درجات الحرارة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء:

العظمى الصغرى

القاهرة 33 - 25

الإسكندرية 31 - 24

الإسماعيلية 34 - 26

الغردقة 39 -29

أسوان 41 - 29

سوهاج 36 - 25

المنيا 35 - 23