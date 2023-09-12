زلزال قوي يضرب منطقة الحدود بين تشيلي وبوليفيا

أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، أن زلزالًا بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر ضرب منطقة الحدود بين تشيلي وبوليفيا اليوم، الثلاثاء.

وأشار المركز إلى أنه لم تصدر تقارير فورية عن وقوع ضحايا أو خسائر مادية.

وذكر مركز رصد الزلازل الأوروبي، اليوم الثلاثاء، أن الزلزال وقع على عمق 109 كيلومترات من سطح الأرض.

وفي سياق اخر، كانت تشيلي قد نشرت قوات على حدودها مع البيرو وبوليفيا، للحد من تدفق المهاجرين غير القانونيين.



وتتمتع الوحدات العسكرية بصلاحية احتجاز أي شخص يحاول المرور عبر معابر حدودية غير مصرح بها وتسليمه للشرطة المحلية.