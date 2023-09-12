بعد إقالة مدرب ألمانيا.. هل يرحل يورجن كلوب من ليفربول؟

هل يرحل يورجن كلوب عن تدريب ليفربول؟ يتساءل الكثير من عشان وجماهير الريدز عن مصير مدربهم الألماني، خاصة بعد إقالة هانز فليك مدرب منتخب ألمانيا.

يذكر أن الاتحاد الألماني لكرة القدم، قد أعلن، أول أمس الأحد، إقالة هانز فليك من تدريب المنتخب الوطني الأول بعد سلسلة من النتائج السلبية.

وتأتي الإقالة بعد الخسارة 4-1 أمام اليابان وديا السبت الماضي، وقبل مواجهة فرنسا وديا أيضا استعدادا لاستضافة بطولة أوروبا 2024.

هل يرحل كلوب عن ليفربول؟

في سياق متصل، كشفت تقارير صحفية، عن موقف يورجن كلوب من تدريب المنتخب الألماني خلفًا لـ هانز فليك.

يأتي ذلك بالتزامن مع اختيار مدرب ليفربول ضمن المرشحين لخلافة هانز فليك بعد إقالة الأخير من تدريب ألمانيا، عقب رباعية اليابان.

وفي تصريحات نقلتها صحيفة "سكاي" الألمانية، قال كلوب: "وظيفة مدرب المنتخب الوطني ستكون شرفًا عظيمًا، ليس هناك شك في ذلك.. ما يقف أمامي هو انتمائي لـ ليفربول، لا يمكنني أن أترك ليفربول الآن، وأقول إنني سأتولى تدريب ألمانيا لفترة قصيرة، هذا لا ينجح أبدًا".

وأضاف كلوب: "لم يعرض المنتخب الألماني علي المنصب، ولكن في يوم من الأيام إذا كان من المفترض أن أفعل ذلك سأفعل، ولكن يجب أن اكون متاحًا ولست موجودًا في نادٍ ومرتبط بعقد مثلما أنا عليه الآن في ليفربول".

واختتم مدرب ليفربول، قائلا: "إنها وظيفة مثيرة للاهتمام، لكنني لا أعرف حتى الآن إذا ما كنت سأفعل شيئًا مشينًا إذا غادرت ليفربول، أريد أن أبقي خياراتي مفتوحة ولكنني ملتزم بعقدي مع النادي".

مسيرة يورجن كلوب التدريبية

يذكر أن يورجن كلوب بدأ التدريب بعد اعتزاله كرة القدم، حيث تولى تدريب فريق ماينز عام 2001، وخلال سنواته السبع مع الفريق، تمكن من الوصول به إلى البوندسليجا لأول مرةٍ في تاريخه ثم إلى الدوري الأوروبي.

بعدها انتقل كلوب عام 2008 إلى بروسيا دورتموند حيث أمضى سبع سنوات أيضًا حقق خلالها لقب الدوري مرتين والكأس وكأس السوبر ووصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

منذ عام 2015، تولى كلوب تدريب ليفربول الإنجليزي ليحقق معه العديد من البطولات المحلية والأوروبية وهي: دوري أبطال أوروبا، الدوري الإنجليزي، كأس السوبر الأوروبي، كأس العالم للأندية، كأس رابطة الأندية الإنجليزية، كأس الدرع الخيرية.