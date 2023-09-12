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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

خنقته بالخمار| ربة منزل وعشيقها ينهيان حياة زوجها بالجيزة

صدى البلد

تنظر  محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس بعد قليل جلسة محاكمة ربة منزل وعشيقها لاتهامه بإنهاء حياة زوج المتهمة الأولى بالجيزة.

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علاقة آثمة.. 

تعقد الجلسة برئاسة المستشار مدبولي حلمي كساب، وعضوية المستشارين عبد العظيم العشري، وأحمد ماهر الجندي، وأمانة سر محمد جبر.

وكانت النيابة العامة أحالت أ.ح ربة منزل وع.ر عامل إلى محكمة الجنايات لأنهما في 26 نوفمبر 2022 بدائرة قسم شرطة الجيزة، قتلا عمدا المجني عليه أ.ن  بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله لعلاقة آثمة جمعتهما بأن دسا له عقار منوم بشرابه وما أن خارت قواه انهال عليه المتهم الثاني ضربا والأولى خنقته باستخدام غطاء رأس حريمي وقتله.

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