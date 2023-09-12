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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شاهد| اللقطات الأولى لهبوط طائرة ركاب روسية اضطراريا في حقل قمح

هبوط طائرة ركاب روسية
هبوط طائرة ركاب روسية اضطراريا في حقل قمح

أفادت وكالات أنباء روسية، اليوم الثلاثاء، بأن طائرة تابعة لشركة طيران أورال الروسية على متنها أكثر من 160 شخصاً كانت في طريقها من سوتشي إلى أومسك، قامت بهبوط اضطراري في منطقة نوفوسيبيرسك بغرب سيبيريا.

ووفقا لروسيا اليوم، هبطت طائرة الركاب على أرض مفتوحة قرب إحدى قرى مقاطعة نوفوسيبيرسك الروسية اليوم الثلاثاء.

 

وجاء ذلك بعد أن أطلقت إشارة استغاثة، إلا أنه وفقا للطوارئ المحلية، ووفق المعطيات الأولية تم الهبوط بسلام.

وقال حاكم نوفوسيبيرسك أندريه ترافنيكوف أنه، حسب المعلومات الأولية، كان على متن الطائرة التابعة لشركة "أورالسكيه أفيالينيي" (خطوط أورال الجوية): "نحو 170 شخصا، بينهم 23 طفلا، ولم يصب أحد بأذى أثناء الهبوط".

وذكرت وزارة الطوارئ الروسية أن طائرة ركاب قامت بهبوط اضطرار في حقل قمح في مقاطعة نوفوسيبيرسك بشرق البلاد بسبب خلل فني، دون أن يصاب أحد من الأشخاص الـ167 الذين كانوا على متنها.

 

وأكدت الطوارئ أنه تم إجلاء جميع ركاب الطائرة، ويخضعون حاليا لفحص طبي.

ونشرت وزارة الطوارئ الروسية مقطع فيديو لقطات لطائرة الركاب  تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

 

وفي وقت سابق، فشلت طائرة ركاب من طراز "إيرباص A320" كانت تنفذ رحلة من سوتشي إلى أومسك، في الهبوط بمطار وجهتها وأطلقت أشارة استغاثة.

وأفاد مطار نوفوسيبيرسك بأنه تم توجيه الطائرة إلى مطار بديل في نوفوسيبيرسك "لأسباب فنية".

وأوضح حاكم مقاطعة أومسك فيتالي خوتسينكو، في وقت لاحق أن الطائرة قامت بهبوط اضطراري في نوفوسيبيرسك بسبب خلل في النظام الهيدروليكي.

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