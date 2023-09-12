انتهاء حياة ولد 3 سنوات سقط من الطابق الثالث بسوهاج

انتهت حياة طفل في بداية العقد الأول من العمر، إثر إصابته بكسر بقاع الجمجمة ونزيف بالمخ، ولذلك لسقوطه من أعلى سلم المنزل بالطابق الثالث أثناء لهوه، وتم نقله إلى مستشفى دار السلام المركزي لمركز دار السلام بمحافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بورود بلاغ من الأهالي، مفاده مصرع طفل إثر إصابته بكسر بقاع الجمجمة ونزيف بالمخ.

وبالانتقال والفحص تبین مصرع الطفل 'مبدي ط.م.ع' 3 سنوات، ويقيم دائرة المركز، وأفاد والده المدعو 'طه م.ع.أ' 30 سنة، عامل، ويقيم بذات الناحية، بأنه أثناء لهو نجله المذكور أعلى سلم المنزل بالطابق الثالث إنزلقت قدمه وسقط أرضاً مما نتج عنه إصابته التي أودت بحياته، ونفي الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة كسر بقاع الجمجمة ونزيف بالمخ، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.