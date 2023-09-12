مصمم أزياء شهير يروي تفاصيل مطاردته لروح شريرة في منزله

قال مصمم الأزياء البريطاني الشهير جاسبر كونران، 63 عامًا أنه كان يعاني منذ فترة طويلة من وجود روح مزعجة في منزله تقوم بتحريك الأشياء من مكانها وتشغل الراديو في منتصف الليل.

التهديد بالطرد

وأكد ملك الأزياء البريطاني أنه تخلص من مضايقات هذا الشبح من خلال التهديد بطرده!

ووفقًا لموقع ديلي ستار، صرح مصمم الأزياء جاسبر كونران ابن السير تيرينس كونران والصحفية شيرلي أنه تحدى الروح الشريرة بعدما ضاق من تصرفاتها المزعجة حيث كانت تحرك الأشياء من وسادته وتشغل راديو روبرتس الخاص بي بأعلى صوت في الساعة الثالثة صباحًا.

محاولة للاتفاق

وأضاف أنه منذ أن ذهب إلى هذا المنزل وهو يعاني من أجواء صعبة، وفي أحد الأيام جلس على السرير وقال للروح الشريرة "انظري، لقد تليقتي رسالة الآن أنا أعلم أنك هنا، لكن هذا المنزل ملك لنا جميعًا، لذا هل يمكننا أن نتفق من فضلك؟"

ثم هدد الروح الشريرة قائلًا " إذا لم يكن الأمر كذلك، فسأستدعي قائمة من الكهنة من جميع الطوائف ليتمكنوا من التعامل معك".

نجاح المهمة

أكد جاسبر كونران أنه في صباح اليوم التالي استيقظ وكان الجو قد تحسن وكل الطيور تغرد بجوار المنزل!

وعند سؤاله عما إذا عاش في منزل مسكون بالأرواح الشريرة من قبل، فقال "نعم، لكنني لن أقول أي منزل لأنه سيكون هناك أشخاص مقيمين به الآن."