خاص .. اتصالات تقود شركة مدفوعات جديدة.. تفاصيل

علم صدى البلد من مصادر مطلعة أن شركة اتصالات من e& تستعد لتدشين شركة مدفوعات جديدة بمصر ضمن استراتيجيتها التوسعية لدخول افاق ابعد ومجالات متنوعة .

وتشير المعلومات المبدئية إلى أن الشركة الجديدة ستاتى بالتعاون مع بنك مصر ثانى اكبر بنك حكومى مصرى ولم يتم الافصاح عن راس المال بشكل رسمى حتى الان ولكن تدور المعلومات الاوليه نحو نصف مليار جنية مصرى .

ياتى ذلك بعدما حققت الشركة الناجحة بمصر والتابعة للامارات الشقيق انجازات متتالية اخرها فوزها باسرع شبكة بمصر طبقا لتقديرات عالمية معتمدة .

يذكر أن السوق المصرى صاعد واعد فيما يخص المدفوعات المالية وتزاداد ثقافة المواطنين فى هذا الصدد يوما بعد الآخر خاصة بعد المجهود الكبير للدولة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدنى فى دعن الشمول المالى والتحول الرقمى.