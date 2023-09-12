نقابة المحامين تعقد جلسة لفتح المظاريف الفنية للشركات المتقدمة لتوريد مستلزمات

عقدت النقابة العامة للمحامين، جلسة فتح المظاريف الفنية الخاصة بالشركات المتقدمة لمناقصة توريد الأجهزة والسيرفرات وكاميرات المراقبة الخاصة بمبنى نقابة المحامين الجديد، إلى جانب كافة المستلزمات التي يتطلبها العمل داخل النقابة.

واستلمت اللجنة المشكلة من نقابة المحامين، كافة المظاريف الفنية من مندوبي الشركات، بعد التأكد من سلامتها، وإحكام إغلاقها بالطريقة المقدم بها، وذلك تفعيلا لمبدأ الشفافية.

وتوصلت اللجنة إلى تأجيل البت في المظاريف الفنية المعروضة من الشركات بعد دراستها، وفحص العينات وإعداد تقرير فني بشأنها، ليوم الأحد المقبل الموافق 17 سبتمبر الجاري في تمام الساعة الواحدة بمقر النقابة، بحضور ممثلي الشركات.

وستعمل لجنة فحص المظاريف الفنية على دراسة وتقييم العروض المقدمة وفق الشروط والمعايير المحددة في وثائق المناقصة، وتقييم العروض بدقة وشفافية وفقاً للقانون.

حضر الجلسة كل من ؛ محمد نجيب، ومحمد راضي مسعود، وماجد حنا، أعضاء مجلس النقابة العامة، ومدير إدارة التصديقات على العقود، والحاسب الآلي، والمشتريات، وممثلو الشركات.