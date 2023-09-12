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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسالة قوية من شوبير للجماهير بعد هجومها على اتحاد الكرة بسبب الأهلي والمنتخب

صدى البلد

وجه الإعلامي أحمد شوبير  ، رسالة قوية لبعض الجماهير بعد استمرار هجومها على إتحاد الكرة بسبب لاعبي الأهلي في المنتخب عبر تصريحاتة الإذاعية علي الراديو مع شوبير.

وقال شوبير، لا داعي للهجوم على اتحاد الكرة بدون داعي بعيداً عن التعصب الكروي، وعدم الانسياق وراء السوشال ميديا بدون وجه حق.

أكد الإعلامي أحمد شوبير ، على إمكانية مشاركة موديست في مباراة السوبر الأفريقي في حالة واحدة عبر تصريحات إذاعية براديو شوبير.

وقال أحمد شوبير، موديست يمكنه المشاركة في مباراة السوبر الأفريقي طبقاً للوائح في حال وصول بطاقتة الدولية، مشيراً إلى عدم وصولها حتي الآن.

وكشف الإعلامي سيف زاهر، كواليس الساعات الأولى للفرنسي أنتوني موديست، مهاجم الأهلي ، داخل النادي عقب وصوله ظهر اليوم، وطلباته من إدارة النادي من أجل مساعدته في مسيرته مع الفريق الأحمر عقب الانضمام رسميًا للفريق.

وأكد زاهر ، في تصريحات عبر برنامجه ملعب أون تايم: أن أول من سأل عليه موديست فور وصوله مقر الأهلي اليوم، هما الثنائي محمد هاني وعلي معلول، مشيرًا إلى أنه ينتظر مقابلتهما.

وأوضح أن موديست فسر سر طلبه الثنائي بالتأكيد أنهما سيكونا الأقرب له في مسيرته مع الأهلي نظرًا لأنهما سيمداه بالكرات العرضية التي تساعده في تسجيل الأهداف، قبل أن يطمئنه الحضور بأن في الأهلي سيجد الجميع يمده بالكرات العرضية خلال المباراة.

وأعلن النادي الأهلي، تعاقده بشكل رسمي مع الفرنسي أنتوني موديست، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي فيديو تقديمي للاعب تحت عنوان: "هنا القاهرة .. هنا التاريخ .. هنا الأهلي .. مرحباً بنسر جديد في قلعة المجد".

وأشار الموقع الرسمي للنادي الأهلي، إلى أن موديست أصبح لاعبًا رسميًا في الفريق الأحمر لمدة موسم واحد فقط؛ لينتهي عقده في 2024، مع وجود خيار التجديد لعام إضافي.

وبعد إغلاق ملف التعاقد مع المهاجم الجديد؛ يستعد الأهلي حاليًا لمواجهة السوبر الإفريقي التي ستقام في المملكة العربية السعودية يوم 15 سبتمبر الجاري، أمام اتحاد العاصمة الجزائري.

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