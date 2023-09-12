ننشر المواد المقررة على الطلاب من رياض الأطفال لـ6 ابتدائي بالعام الجديد

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كشف الكتب المقررة للدراسة في العام الدراسي الجديد 2023 / 2024 في الحلقة الابتدائية من مراحل التعليم الأساسي.
مقررات KG1
- كتاب اللغة العربية (تواصل)
- دليل معلم اللغة العربية
- دليل معلم الرياضيات باللغة العربية
- دليل معلم الرياضيات باللغة الإنجليزية Math
- كتاب القيم واحترام الآخر (معاً نبني)
- دليل معلم القيم واحترام الآخر
- كتاب Connect
- كتاب Connect Plus
- دليل معلم Connect
- دليل معلم Connect Plus
- دليل معلم التربية الرياضية
كتاب اكتشف باللغة العربية
- دليل معلم اكتشف باللغة العربية
- كتاب اكتشف باللغة الإنجليزية
- دليل معلم اكتشف باللغة الإنجليزية
- كتاب اكتشف باللغة الفرنسية
مقررات KG2
- كتاب اللغة العربية (تواصل)
- دليل معلم اللغة العربية
- دليل معلم الرياضيات باللغة العربية
- دليل معلم الرياضيات باللغة الإنجليزية Math
- كتاب القيم واحترام الآخر (معاً نبني)
- دليل معلم القيم واحترام الآخر
- كتاب Connect
- دليل معلم Connect
- كتاب Connect Plus
- دليل معلم Connect Plus
- دليل معلم التربية الرياضية
كتاب اكتشف باللغة العربية
- دليل معلم اكتشف باللغة العربية
- كتاب اكتشف باللغة الإنجليزية
- دليل معلم اكتشف باللغة الإنجليزية
- كتاب اكتشف باللغة الفرنسية
مقررات الصف الأول الابتدائي
- كتاب اللغة العربية (تواصل)
- دليل معلم اللغة العربية
- دليل معلم الرياضيات باللغة العربية
- دليل معلم الرياضيات باللغة الإنجليزية Math
- كتاب التربية الدينية الإسلامية
- دليل معلم التربية الدينية الإسلامية
- كتاب التربية الدينية المسيحية
دليل معلم التربية الدينية المسيحية
- كتاب القيم واحترام الآخر (معاً نبني)
- دليل معلم القيم واحترام الآخر
- كتاب Connect
- دليل معلم Connect
- كتاب Connect Plus
- دليل معلم Connect Plus
- دليل معلم التربية الرياضية
كتاب اكتشف باللغة العربية
- دليل معلم اكتشف باللغة العربية
- كتاب اكتشف باللغة الإنجليزية
- دليل معلم اكتشف باللغة الإنجليزية
- كتاب اكتشف باللغة الفرنسية
مقررات الصف الثاني الابتدائي
- كتاب اللغة العربية (تواصل)
- دليل معلم اللغة العربية
- دليل معلم الرياضيات باللغة العربية
- كتاب الطالب رياضيات Math
- دليل معلم الرياضيات باللغة الإنجليزية Math
- كتاب الطالب رياضيات باللغة الفرنسية
- كتاب التربية الدينية الاسلامية
- دليل معلم التربية الدينية الإسلامية
- كتاب التربية الدينية المسيحية
- دليل معلم التربية الدينية المسيحية
- كتاب القيم واحترام الآخر (معاً نبني)
- دليل معلم القيم واحترام الآخر
- كتاب Connect
- كتاب Connect Plus
- دليل معلم Connect
- دليل معلم Connect Plus
-دليل معلم التربية الرياضية
كتاب اكتشف باللغة العربية
- دليل معلم اكتشف باللغة العربية
- كتاب اكتشف باللغة الإنجليزية
- دليل معلم اكتشف باللغة الإنجليزية
- كتاب اكتشف باللغة الفرنسية
مقررات الصف الثالث الابتدائي
- كتاب اللغة العربية (تواصل)
- دليل معلم اللغة العربية
- كتاب الطالب رياضيات باللغة العربية
- دليل معلم الرياضيات باللغة العربية
- كتاب الطالب رياضيات Math
- دليل معلم الرياضيات باللغة الإنجليزية Math
- كتاب الطالب رياضيات باللغة الفرنسية
- كتاب التربية الدينية الإسلامية
- دليل معلم التربية الدينية الإسلامية
- كتاب التربية الدينية المسيحية
- دليل معلم التربية الدينية المسيحية
- كتاب القيم واحترام الآخر (معاً نبني)
- دليل معلم القيم واحترام الآخر
- كتاب Connect
- دليل معلم Connect
- كتاب Connect Plus
- دليل معلم Connect Plus
- دليل معلم التربية الرياضية
- كتاب اكتشف باللغة العربية
- دليل معلم اكتشف باللغة العربية
- كتاب اكتشف باللغة الإنجليزية
- دليل معلم اكتشف باللغة الانجليزية
- كتاب اكتشف باللغة الفرنسية
مقررات الصف الرابع الابتدائي
- كتاب اللغة العربية (تواصل)
- دليل معلم اللغة العربية
- كتاب العلوم باللغة العربية
- دليل معلم العلوم باللغة العربية
- كتاب العلوم باللغة الانجليزية
- دليل معلم العلوم باللغة الانجليزية
- كتاب العلوم باللغة الفرنسية
- كتاب الطالب رياضيات باللغة العربية
- دليل معلم الرياضيات باللغة العربية
- كتاب الطالب رياضيات Math
-دليل معلم الرياضيات باللغة الإنجليزية Math
- كتاب الطالب رياضيات باللغة الفرنسية
- كتاب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باللغة العربية
- دليل معلم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باللغة العربية
- كتاب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باللغة الإنجليزية
- دليل كتاب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باللغة الإنجليزية
- كتاب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باللغة الفرنسية
- كتاب التربية الدينية الإسلامية
- دليل معلم التربية الدينية الإسلامية
- كتاب التربية الدينية المسيحية
- دليل معلم التربية الدينية المسيحية
- كتاب القيم واحترام الاخر (معاً نبني)
- دليل معلم القيم واحترام الآخر
- كتاب الدراسات الاجتماعية
- دليل معلم الدراسات الاجتماعية
- كتاب Connect
- دليل معلم Connect
- كتاب Connect Plus
- دليل معلم Connect Plus
- دليل معلم التربية الفنية
- دليل معلم التربية الرياضية
- دليل معلم التربية الموسيقية
- دليل معلم المهارات المهنية
مقررات الصف الخامس الابتدائي
- كتاب اللغة العربية (تواصل)
- دليل معلم اللغة العربية
- كتاب العلوم باللغة العربية
- دليل معلم العلوم باللغة العربية
- كتاب العلوم باللغة الإنجليزية
- دليل معلم العلوم باللغة الإنجليزية
- كتاب العلوم باللغة الفرنسية
- كتاب الطالب رياضيات باللغة العربية
- دليل معلم الرياضيات باللغة العربية
- كتاب الطالب رياضيات Math
- دليل معلم الرياضيات باللغة الإنجليزية Math
- كتاب الطالب رياضيات باللغة الفرنسية
- كتاب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باللغة العربية
- دليل معلم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باللغة العربية
- كتاب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باللغة الإنجليزية
- دليل كتاب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باللغة الإنجليزية
- كتاب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باللغة الفرنسية
- كتاب التربية الدينية الإسلامية
- دليل معلم التربية الدينية الإسلامية
- كتاب التربية الدينية المسيحية
- دليل معلم التربية الدينية المسيحية
- كتاب القيم واحترام الآخر (معاً نبني)
- دليل معلم القيم واحترام الآخر
- كتاب الدراسات الاجتماعية
- دليل معلم الدراسات الاجتماعية
- كتاب Connect
- دليل معلم Connect
- كتاب Connect Plus
- دليل معلم Connect Plus
- دليل معلم التربية الفنية
- دليل معلم التربية الرياضية
- دليل معلم التربية الموسيقية
- دليل معلم المهارات المهنية
مقررات الصف السادس الابتدائي
- كتاب اللغة العربية (تواصل)
- دليل معلم اللغة العربية
- كتاب العلوم باللغة العربية
- دليل معلم العلوم باللغة العربية
- كتاب العلوم باللغة الإنجليزية
- دليل معلم العلوم باللغة الإنجليزية
- كتاب العلوم باللغة الفرنسية
- كتاب الطالب رياضيات باللغة العربية
- دليل معلم الرياضيات باللغة العربية
- كتاب الطالب رياضيات Math
-دليل معلم الرياضيات باللغة الإنجليزية Math
- كتاب الطالب رياضيات باللغة الفرنسية
-كتاب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باللغة العربية
- دليل معلم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باللغة العربية
- كتاب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باللغة الانجليزية
- دليل كتاب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باللغة الإنجليزية
- كتاب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باللغة الفرنسية
- كتاب التربية الدينية الإسلامية
- دليل معلم التربية الدينية الإسلامية
- كتاب التربية الدينية المسيحية
- دليل معلم التربية الدينية المسيحية
- كتاب القيم واحترام الآخر (معاً نبني)
- دليل معلم القيم واحترام الآخر
- كتاب الدراسات الاجتماعية
- دليل معلم الدراسات الاجتماعية
- كتاب Connect
- دليل معلم Connect
- كتاب Connect Plus
- دليل معلم Connect Plus
- دليل معلم التربية الفنية
- دليل معلم التربية الرياضية
- دليل معلم التربية الموسيقية
- دليل معلم المهارات المهنية