ننشر المواد المقررة على الطلاب من رياض الأطفال لـ6 ابتدائي بالعام الجديد

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كشف الكتب المقررة للدراسة في العام الدراسي الجديد 2023 / 2024 في الحلقة الابتدائية من مراحل التعليم الأساسي.

مقررات KG1

- كتاب اللغة العربية (تواصل)

- دليل معلم اللغة العربية

- دليل معلم الرياضيات باللغة العربية

- دليل معلم الرياضيات باللغة الإنجليزية Math

- كتاب القيم واحترام الآخر (معاً نبني)

- دليل معلم القيم واحترام الآخر

- كتاب Connect

- كتاب Connect Plus

- دليل معلم Connect

- دليل معلم Connect Plus

- دليل معلم التربية الرياضية

كتاب اكتشف باللغة العربية

- دليل معلم اكتشف باللغة العربية

- كتاب اكتشف باللغة الإنجليزية

- دليل معلم اكتشف باللغة الإنجليزية

- كتاب اكتشف باللغة الفرنسية

مقررات KG2

- كتاب اللغة العربية (تواصل)

- دليل معلم اللغة العربية

- دليل معلم الرياضيات باللغة العربية

- دليل معلم الرياضيات باللغة الإنجليزية Math

- كتاب القيم واحترام الآخر (معاً نبني)

- دليل معلم القيم واحترام الآخر

- كتاب Connect

- دليل معلم Connect

- كتاب Connect Plus

- دليل معلم Connect Plus

- دليل معلم التربية الرياضية

كتاب اكتشف باللغة العربية

- دليل معلم اكتشف باللغة العربية

- كتاب اكتشف باللغة الإنجليزية

- دليل معلم اكتشف باللغة الإنجليزية

- كتاب اكتشف باللغة الفرنسية



مقررات الصف الأول الابتدائي

- كتاب اللغة العربية (تواصل)

- دليل معلم اللغة العربية

- دليل معلم الرياضيات باللغة العربية

- دليل معلم الرياضيات باللغة الإنجليزية Math

- كتاب التربية الدينية الإسلامية

- دليل معلم التربية الدينية الإسلامية

- كتاب التربية الدينية المسيحية

دليل معلم التربية الدينية المسيحية

- كتاب القيم واحترام الآخر (معاً نبني)

- دليل معلم القيم واحترام الآخر

- كتاب Connect

- دليل معلم Connect

- كتاب Connect Plus

- دليل معلم Connect Plus

- دليل معلم التربية الرياضية

كتاب اكتشف باللغة العربية

- دليل معلم اكتشف باللغة العربية

- كتاب اكتشف باللغة الإنجليزية

- دليل معلم اكتشف باللغة الإنجليزية

- كتاب اكتشف باللغة الفرنسية



مقررات الصف الثاني الابتدائي

- كتاب اللغة العربية (تواصل)

- دليل معلم اللغة العربية

- دليل معلم الرياضيات باللغة العربية

- كتاب الطالب رياضيات Math

- دليل معلم الرياضيات باللغة الإنجليزية Math

- كتاب الطالب رياضيات باللغة الفرنسية

- كتاب التربية الدينية الاسلامية

- دليل معلم التربية الدينية الإسلامية

- كتاب التربية الدينية المسيحية

- دليل معلم التربية الدينية المسيحية

- كتاب القيم واحترام الآخر (معاً نبني)

- دليل معلم القيم واحترام الآخر

- كتاب Connect

- كتاب Connect Plus

- دليل معلم Connect

- دليل معلم Connect Plus

-دليل معلم التربية الرياضية

كتاب اكتشف باللغة العربية

- دليل معلم اكتشف باللغة العربية

- كتاب اكتشف باللغة الإنجليزية

- دليل معلم اكتشف باللغة الإنجليزية

- كتاب اكتشف باللغة الفرنسية

مقررات الصف الثالث الابتدائي

- كتاب اللغة العربية (تواصل)

- دليل معلم اللغة العربية

- كتاب الطالب رياضيات باللغة العربية

- دليل معلم الرياضيات باللغة العربية

- كتاب الطالب رياضيات Math

- دليل معلم الرياضيات باللغة الإنجليزية Math

- كتاب الطالب رياضيات باللغة الفرنسية

- كتاب التربية الدينية الإسلامية

- دليل معلم التربية الدينية الإسلامية

- كتاب التربية الدينية المسيحية

- دليل معلم التربية الدينية المسيحية

- كتاب القيم واحترام الآخر (معاً نبني)

- دليل معلم القيم واحترام الآخر

- كتاب Connect

- دليل معلم Connect

- كتاب Connect Plus

- دليل معلم Connect Plus

- دليل معلم التربية الرياضية

- كتاب اكتشف باللغة العربية

- دليل معلم اكتشف باللغة العربية

- كتاب اكتشف باللغة الإنجليزية

- دليل معلم اكتشف باللغة الانجليزية

- كتاب اكتشف باللغة الفرنسية



مقررات الصف الرابع الابتدائي

- كتاب اللغة العربية (تواصل)

- دليل معلم اللغة العربية

- كتاب العلوم باللغة العربية

- دليل معلم العلوم باللغة العربية

- كتاب العلوم باللغة الانجليزية

- دليل معلم العلوم باللغة الانجليزية

- كتاب العلوم باللغة الفرنسية

- كتاب الطالب رياضيات باللغة العربية

- دليل معلم الرياضيات باللغة العربية

- كتاب الطالب رياضيات Math

-دليل معلم الرياضيات باللغة الإنجليزية Math

- كتاب الطالب رياضيات باللغة الفرنسية

- كتاب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باللغة العربية

- دليل معلم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باللغة العربية

- كتاب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باللغة الإنجليزية

- دليل كتاب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باللغة الإنجليزية

- كتاب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باللغة الفرنسية

- كتاب التربية الدينية الإسلامية

- دليل معلم التربية الدينية الإسلامية

- كتاب التربية الدينية المسيحية

- دليل معلم التربية الدينية المسيحية

- كتاب القيم واحترام الاخر (معاً نبني)

- دليل معلم القيم واحترام الآخر

- كتاب الدراسات الاجتماعية

- دليل معلم الدراسات الاجتماعية

- كتاب Connect

- دليل معلم Connect

- كتاب Connect Plus

- دليل معلم Connect Plus

- دليل معلم التربية الفنية

- دليل معلم التربية الرياضية

- دليل معلم التربية الموسيقية

- دليل معلم المهارات المهنية



مقررات الصف الخامس الابتدائي

- كتاب اللغة العربية (تواصل)

- دليل معلم اللغة العربية

- كتاب العلوم باللغة العربية

- دليل معلم العلوم باللغة العربية

- كتاب العلوم باللغة الإنجليزية

- دليل معلم العلوم باللغة الإنجليزية

- كتاب العلوم باللغة الفرنسية

- كتاب الطالب رياضيات باللغة العربية

- دليل معلم الرياضيات باللغة العربية

- كتاب الطالب رياضيات Math

- دليل معلم الرياضيات باللغة الإنجليزية Math

- كتاب الطالب رياضيات باللغة الفرنسية

- كتاب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باللغة العربية

- دليل معلم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باللغة العربية

- كتاب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باللغة الإنجليزية

- دليل كتاب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باللغة الإنجليزية

- كتاب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باللغة الفرنسية

- كتاب التربية الدينية الإسلامية

- دليل معلم التربية الدينية الإسلامية

- كتاب التربية الدينية المسيحية

- دليل معلم التربية الدينية المسيحية

- كتاب القيم واحترام الآخر (معاً نبني)

- دليل معلم القيم واحترام الآخر

- كتاب الدراسات الاجتماعية

- دليل معلم الدراسات الاجتماعية

- كتاب Connect

- دليل معلم Connect

- كتاب Connect Plus

- دليل معلم Connect Plus

- دليل معلم التربية الفنية

- دليل معلم التربية الرياضية

- دليل معلم التربية الموسيقية

- دليل معلم المهارات المهنية

مقررات الصف السادس الابتدائي

- كتاب اللغة العربية (تواصل)

- دليل معلم اللغة العربية

- كتاب العلوم باللغة العربية

- دليل معلم العلوم باللغة العربية

- كتاب العلوم باللغة الإنجليزية

- دليل معلم العلوم باللغة الإنجليزية

- كتاب العلوم باللغة الفرنسية

- كتاب الطالب رياضيات باللغة العربية

- دليل معلم الرياضيات باللغة العربية

- كتاب الطالب رياضيات Math

-دليل معلم الرياضيات باللغة الإنجليزية Math

- كتاب الطالب رياضيات باللغة الفرنسية

-كتاب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باللغة العربية

- دليل معلم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باللغة العربية

- كتاب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باللغة الانجليزية

- دليل كتاب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باللغة الإنجليزية

- كتاب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باللغة الفرنسية

- كتاب التربية الدينية الإسلامية

- دليل معلم التربية الدينية الإسلامية

- كتاب التربية الدينية المسيحية

- دليل معلم التربية الدينية المسيحية

- كتاب القيم واحترام الآخر (معاً نبني)

- دليل معلم القيم واحترام الآخر

- كتاب الدراسات الاجتماعية

- دليل معلم الدراسات الاجتماعية

- كتاب Connect

- دليل معلم Connect

- كتاب Connect Plus

- دليل معلم Connect Plus

- دليل معلم التربية الفنية

- دليل معلم التربية الرياضية

- دليل معلم التربية الموسيقية

- دليل معلم المهارات المهنية