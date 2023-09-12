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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ننشر المواد المقررة على الطلاب من رياض الأطفال لـ6 ابتدائي بالعام الجديد

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كشف الكتب المقررة للدراسة في العام الدراسي الجديد 2023  / 2024 في الحلقة الابتدائية من مراحل التعليم الأساسي. 

مقررات KG1 

- كتاب اللغة العربية (تواصل)
- دليل معلم اللغة العربية 

- دليل معلم الرياضيات باللغة العربية 

- دليل معلم الرياضيات باللغة الإنجليزية Math

- كتاب القيم واحترام الآخر (معاً نبني) 

- دليل معلم القيم واحترام الآخر  

- كتاب Connect
- كتاب Connect Plus 

- دليل معلم Connect
- دليل معلم Connect Plus
- دليل معلم التربية الرياضية

كتاب اكتشف باللغة العربية
- دليل معلم اكتشف باللغة العربية
- كتاب اكتشف باللغة الإنجليزية
- دليل معلم اكتشف باللغة الإنجليزية 
- كتاب اكتشف باللغة الفرنسية

مقررات KG2

- كتاب اللغة العربية (تواصل)
- دليل معلم اللغة العربية
- دليل معلم الرياضيات باللغة العربية
- دليل معلم الرياضيات باللغة الإنجليزية Math
- كتاب القيم واحترام الآخر (معاً نبني)
- دليل معلم القيم واحترام الآخر 
- كتاب Connect
- دليل معلم Connect
- كتاب Connect Plus
- دليل معلم Connect Plus
- دليل معلم التربية الرياضية

كتاب اكتشف باللغة العربية
- دليل معلم اكتشف باللغة العربية
- كتاب اكتشف باللغة الإنجليزية 
- دليل معلم اكتشف باللغة الإنجليزية 
- كتاب اكتشف باللغة الفرنسية


مقررات الصف الأول الابتدائي  

- كتاب اللغة العربية (تواصل)
- دليل معلم اللغة العربية
- دليل معلم الرياضيات باللغة العربية
- دليل معلم الرياضيات باللغة الإنجليزية Math
- كتاب التربية الدينية الإسلامية 
- دليل معلم التربية الدينية الإسلامية 
- كتاب التربية الدينية المسيحية

دليل معلم التربية الدينية المسيحية
- كتاب القيم واحترام الآخر (معاً نبني)
- دليل معلم القيم واحترام الآخر 
- كتاب Connect
- دليل معلم Connect
- كتاب Connect Plus
- دليل معلم Connect Plus
- دليل معلم التربية الرياضية

كتاب اكتشف باللغة العربية
- دليل معلم اكتشف باللغة العربية
- كتاب اكتشف باللغة الإنجليزية 
- دليل معلم اكتشف باللغة الإنجليزية 
- كتاب اكتشف باللغة الفرنسية


مقررات الصف الثاني الابتدائي

- كتاب اللغة العربية (تواصل)
- دليل معلم اللغة العربية
- دليل معلم الرياضيات باللغة العربية
- كتاب الطالب رياضيات Math
- دليل معلم الرياضيات باللغة الإنجليزية Math
- كتاب الطالب رياضيات باللغة الفرنسية
- كتاب التربية الدينية الاسلامية
- دليل معلم التربية الدينية الإسلامية 
- كتاب التربية الدينية المسيحية
- دليل معلم التربية الدينية المسيحية
- كتاب القيم واحترام الآخر (معاً نبني)
- دليل معلم القيم واحترام الآخر 
- كتاب Connect
- كتاب Connect Plus
- دليل معلم Connect
- دليل معلم Connect Plus
-دليل معلم التربية الرياضية

كتاب اكتشف باللغة العربية
- دليل معلم اكتشف باللغة العربية
- كتاب اكتشف باللغة الإنجليزية 
- دليل معلم اكتشف باللغة الإنجليزية 
- كتاب اكتشف باللغة الفرنسية

مقررات الصف الثالث الابتدائي

- كتاب اللغة العربية (تواصل)
- دليل معلم اللغة العربية
- كتاب الطالب رياضيات باللغة العربية
- دليل معلم الرياضيات باللغة العربية
- كتاب الطالب رياضيات Math
- دليل معلم الرياضيات باللغة الإنجليزية Math
- كتاب الطالب رياضيات باللغة الفرنسية
- كتاب التربية الدينية الإسلامية 
- دليل معلم التربية الدينية الإسلامية 
- كتاب التربية الدينية المسيحية
- دليل معلم التربية الدينية المسيحية
- كتاب القيم واحترام الآخر (معاً نبني)
- دليل معلم القيم واحترام الآخر 
- كتاب Connect
- دليل معلم Connect
- كتاب Connect Plus
- دليل معلم Connect Plus
- دليل معلم التربية الرياضية
- كتاب اكتشف باللغة العربية
- دليل معلم اكتشف باللغة العربية
- كتاب اكتشف باللغة الإنجليزية 
- دليل معلم اكتشف باللغة الانجليزية
- كتاب اكتشف باللغة الفرنسية


مقررات الصف الرابع الابتدائي 

- كتاب اللغة العربية (تواصل)
- دليل معلم اللغة العربية
- كتاب العلوم باللغة العربية
- دليل معلم العلوم باللغة العربية
- كتاب العلوم باللغة الانجليزية
- دليل معلم العلوم باللغة الانجليزية
- كتاب العلوم باللغة الفرنسية
- كتاب الطالب رياضيات باللغة العربية
- دليل معلم الرياضيات باللغة العربية
- كتاب الطالب رياضيات Math
-دليل معلم الرياضيات باللغة الإنجليزية Math
- كتاب الطالب رياضيات باللغة الفرنسية
- كتاب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باللغة العربية
- دليل معلم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باللغة العربية
- كتاب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باللغة الإنجليزية 
- دليل كتاب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باللغة الإنجليزية 
- كتاب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باللغة الفرنسية
- كتاب التربية الدينية الإسلامية 
- دليل معلم التربية الدينية الإسلامية 
- كتاب التربية الدينية المسيحية
- دليل معلم التربية الدينية المسيحية
- كتاب القيم واحترام الاخر (معاً نبني)
- دليل معلم القيم واحترام الآخر 
- كتاب الدراسات الاجتماعية
- دليل معلم الدراسات الاجتماعية
- كتاب Connect
- دليل معلم Connect
- كتاب Connect Plus
- دليل معلم Connect Plus
- دليل معلم التربية الفنية
- دليل معلم التربية الرياضية
- دليل معلم التربية الموسيقية
- دليل معلم المهارات المهنية


مقررات الصف الخامس الابتدائي 

- كتاب اللغة العربية (تواصل)
- دليل معلم اللغة العربية
- كتاب العلوم باللغة العربية
- دليل معلم العلوم باللغة العربية
- كتاب العلوم باللغة الإنجليزية 
- دليل معلم العلوم باللغة الإنجليزية 
- كتاب العلوم باللغة الفرنسية
- كتاب الطالب رياضيات باللغة العربية
- دليل معلم الرياضيات باللغة العربية
- كتاب الطالب رياضيات Math
- دليل معلم الرياضيات باللغة الإنجليزية Math
- كتاب الطالب رياضيات باللغة الفرنسية
- كتاب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باللغة العربية
- دليل معلم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باللغة العربية
- كتاب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باللغة الإنجليزية 
- دليل كتاب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باللغة الإنجليزية 
- كتاب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باللغة الفرنسية
- كتاب التربية الدينية الإسلامية 
- دليل معلم التربية الدينية الإسلامية 
- كتاب التربية الدينية المسيحية
- دليل معلم التربية الدينية المسيحية
- كتاب القيم واحترام الآخر (معاً نبني)
- دليل معلم القيم واحترام الآخر 
- كتاب الدراسات الاجتماعية
- دليل معلم الدراسات الاجتماعية
- كتاب Connect
- دليل معلم Connect
- كتاب Connect Plus
- دليل معلم Connect Plus
- دليل معلم التربية الفنية
- دليل معلم التربية الرياضية
- دليل معلم التربية الموسيقية
- دليل معلم المهارات المهنية

مقررات الصف السادس الابتدائي 

- كتاب اللغة العربية (تواصل)
- دليل معلم اللغة العربية
- كتاب العلوم باللغة العربية
- دليل معلم العلوم باللغة العربية
- كتاب العلوم باللغة الإنجليزية 
- دليل معلم العلوم باللغة الإنجليزية 
- كتاب العلوم باللغة الفرنسية
- كتاب الطالب رياضيات باللغة العربية
- دليل معلم الرياضيات باللغة العربية
- كتاب الطالب رياضيات Math
-دليل معلم الرياضيات باللغة الإنجليزية Math
- كتاب الطالب رياضيات باللغة الفرنسية
-كتاب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باللغة العربية
- دليل معلم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باللغة العربية
- كتاب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باللغة الانجليزية
- دليل كتاب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باللغة الإنجليزية 
- كتاب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باللغة الفرنسية
- كتاب التربية الدينية الإسلامية 
- دليل معلم التربية الدينية الإسلامية 
- كتاب التربية الدينية المسيحية
- دليل معلم التربية الدينية المسيحية
- كتاب القيم واحترام الآخر (معاً نبني)
- دليل معلم القيم واحترام الآخر 
- كتاب الدراسات الاجتماعية
- دليل معلم الدراسات الاجتماعية
- كتاب Connect
- دليل معلم Connect
- كتاب Connect Plus
- دليل معلم Connect Plus
- دليل معلم التربية الفنية
- دليل معلم التربية الرياضية
- دليل معلم التربية الموسيقية
- دليل معلم المهارات المهنية

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