بوتين: إرسال الدبابات السوفيتية إلى المجر وتشيكوسلوفاكيا كان خطأ

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، إن قرار الاتحاد السوفيتي بإرسال دبابات إلى المجر وتشيكوسلوفاكيا لسحق الاحتجاجات الجماهيرية خلال الحرب الباردة كان خطأ.

ووفقا لوكالة “رويترز"، جاء ذلك ردا على سؤال في المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك حول تصورات روسيا كقوة استعمارية بسبب قرار موسكو بإرسال دبابات إلى بودابست في عام 1956 وإلى براغ في عام 1968.

فقد أجاب بوتين: "لقد كان خطأ".

وسحقت الدبابات والقوات السوفيتية الانتفاضة المجرية عام 1956. وقتل العديد من الناس في بودابست. انتهى ربيع براغ عام 1968 عندما غزت القوات السوفيتية الجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية.

وفي عام 2022، أرسل بوتين عشرات الآلاف من القوات إلى أوكرانيا، مما أدى إلى أكبر حرب برية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.