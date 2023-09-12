النمسا تعلن إعادة فتح سفارتها في بغداد

أعلن وزير خارجية النمسا ألكسندر شالنبرج، اليوم الثلاثاء، عن إعادة فتح سفارة بلاده في بغداد.

وقال شالنبرج خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره العراقي فؤاد حسين في بغداد إن زيارته الى بغداد جاءت بناء على دعوة من وزير الخارجية فؤاد حسين لإعادة افتتاح السفارة النمساوية في بغداد ولبحث عدد من الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية.

وأكد شالنبرج على أنه سيوقع اتفاقية في مجال الأمن الداخلي بالعراق، مشيراً الى أن "هذه "الاتفاقية يجب أن تأخذ دورها الصحيح".

وأشار الى أن "العراق يلعب دوراً مهماً في استقرار المنطقة وأن زيارته الى العراق من أجل تعميق العلاقات في مجالات عدة".