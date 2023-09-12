انخفاض درجات الحرارة.. العاصفة دانيال تصل إلى البحر الأحمر

شهدت مناطق محافظة البحر الأحمر تأثيرًا مستمرًا للعاصفة دانيال، حيث شهدت مدينتا رأس غارب والغردقة صباح اليوم انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة، إضافة إلى انخفاض في مستوى الرؤية وظهور الشمس بشكل مشابه للقمر.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى استمرار انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على مدى مناطق شمال البلاد حتى شمال الصعيد، نتيجة تأثير بقايا العاصفة دانيال.

وحسب الأرصاد، تشهد المناطق الساحلية الشمالية الغربية زيادة في تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة، مصحوبة بسقوط أمطار متفاوتة الشدة، وقد تكون رعدية أحيانًا.

وأوضحت الهيئة أن الأقمار الصناعية تظهر استمرار وجود الرمال المثارة على المناطق الساحلية الشمالية الغربية بفعل العاصفة دانيال، وهذه الرمال تنتقل الآن إلى مناطق في القاهرة الكبرى، مما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

ووفقًا لمحطات الرصد التابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإن مستوى الرؤية الأفقية يشهد انخفاضًا حاليًا. وتجدر الإشارة إلى أن العاصفة دانيال قد فقدت معظم قوتها بعد وصولها إلى اليابسة في ليبيا.

ويُشجع السكان على أخذ الاحتياطات اللازمة وتوخي الحذر أثناء التنقل في هذه الظروف الجوية غير المستقرة. تظل الأرصاد الجوية تراقب التطورات الجوية بعناية وستقدم تحديثات دورية حال وجود تغييرات أخرى.