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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فاروق جعفر: ترشحت لرئاسة نادي الزمالك لأنها "حقي"

فاروق جعفر
فاروق جعفر

شارك الإعلامي مجدي عبد الغني تصريحات فاروق جعفر المرشح لرئاسة نادي الزمالك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

 

وكتب مجدي عبد الغني:"الكابتن فاروق جعفر لـ ملعب الشمس :  ترشحت لرئاسة نادي الزمالك لأن حقي أن أتواجد في هذا المنصب منذ سنوات".

 

وقال فاروق جعفر نجم الزمالك السابق إن علي نجوم كرة القدم المنتمين للقلعة البيضاء الوقوف بجواره من أجل رئاسة النادي خلال المرحلة المقبلة فى الانتخابات المقرر لها يوم 20 أكتوبر.

وقال فاروق جعفر فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" نادي الزمالك يمر بمرحلة صعبة للغاية وانا رأيت أن الفترة المقبلة أستطيع حل جميع هذه الأزمات وأبرزها ديون النادي والتي تبلغ أرقام كبيرة ، أنا الزمالك صاحب فضل عليا ولا أريد منه أى شئ ، ولا أريد الحصول علي أى استفادة أنا حققت كل شئ ، لكن أريد فقط أن أفيد النادي فقط.

فاروق جعفر

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