مطار مرسى علم يستقبل 28 رحلة طيران تقل آلاف السياح

يستقبل مطار مرسى علم الدولي اليوم، 28 رحلة طيران، تقل آلاف السياح الأجانب من مطارات أوروبا، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية وإنهاء إجراءات الوصول والتسكين بالفنادق، وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات

مطار مرسى علم يستقبل آلاف السياح

وأشار عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر، إلى أنّ مطار مرسى علم يستقبل اليوم 28 رحلة سياحية قادمة من مطارات 8 دول أوروبية: «ألمانيا وإيطاليا وبولندا والتشكيك وهولندا وسويسرا وبلجيكا ولوكسمبرج»، تقل آلاف السياح من مختلف الجنسيات الأجنبية

ولفت «عثمان» إلى استعدادات فنادق مرسى علم لاستقبال آلاف السياح الأجانب بواسطة فرق العلاقات العامة، التي تكون في استقبال السائحين بالورود ومشروبات الضيافة، ونقلهم إلى الفنادق الحافلات السياحية وإنهاء إجراءات التسكين بالغرف في أسرع وقت ممكن، وعمل برامج سياحية وعروض وفقرات وبرامج ترفيهية واستعراضية وحفلات ومهرجانات على الشواطئ بغرض تنشيط السياحة.

وفي السياق ذاته، أكد الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، أنّ مطار برنيس الدولي جاهز لاستقبال الرحلات السياحية الدولية َ، ويسهل ربط القاهرة بمدن الجنوب ، ويعزز من زيادة حركة السياحية، جاء ذلك خلال جلسة الاستماع والتشاور الجماهيري ودراسة الأثر البيئي والاجتماعي لمشروع إنشاء مبنى ركاب جديد صديق للبيئة بمطار الغردقة الدولي.