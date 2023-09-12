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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العسومي: مصر تقوم بدور كبير في نشر الخطاب الديني الرشيد ومحاربة التطرف

صدى البلد

أكد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، أن مصر تقوم بدور كبير في نشر الخطاب الديني الرشيد ومحاربة الفكر المتطرف، ليس فقط على مستوى مجال الفضاء الإلكتروني، ولكن على جميع المستويات.


وقال العسومي - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم /الثلاثاء/ - إنه لابد من اندماج جميع المؤسسات وخاصة الدينية في الفضاء الإلكتروني حتى لا تترك الساحة لذوي الأفكار المتطرفة الذين يهدفون لهدم المجتمعات والأوطان.
وأضاف أنه يجب أن يكون هناك تصحيح لبعض مسارات الخطاب الديني التي أساءت للإسلام قبل أن تسيء لأي شيء آخر، مشددا على أن الخطاب المتطرف يجب محاربته بالفضاء الإلكتروني لأن هناك من يستغله ويستقطب الشباب والناشئين من الدول العربية والإسلامية من خلاله.
وثمن العسومي، جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي في نشر الخطاب المستنير والابتعاد عن الخطاب المتشدد الذي يسيء للإسلام والمسلمين، مؤكدا دعم البرلمان العربي لهذه الجهود، ومعربا عن تمنياته بأن تكلل بالنجاح.
وأشار إلى أنه يجب أن يكون لدى المؤسسات الدينية خطة مضادة لهذا الأمر لكي يتم استخدام الفضاء الإلكتروني الاستخدام الأمثل ولا تكون الساحة خالية لهذه الأطراف المتشددة التي تعمل ضد الدين في المقام الأول.

م ا/ م د ن ي/ن ه ل

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